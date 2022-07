El nuevo jugador gunner ha concedido una entrevista en exclusiva para Goal.

Por Sebastian Mittag- Gabriel Jesús es, desde hace unos días, jugador del Arsenal. El brasileño arranca una nueva etapa en su carrera deportiva y ha elegido a Goal para dar su primera entrevista en Londres.

¿Por qué elegiste al Arsenal antes de otros clubs? ¿Qué significa el Arsenal para ti?

Gabriel Jesus: Cuando supe de la posibilidad de fichar por el Arsenal me sentía feliz.Es un gran club con un gran Proyecto.Cuando Edu me explicó lo que buscaban para el futuro me ilusionó la idea. Me encanta el proyecto, busco ganar títulos y busco ganar todo. Me entusiasma haber fichado por un gran equipo con grandes jugadores.

¿Por qué crees que el Arsenal se adapta a tu estilo de juego?

Ya había trabajado con Arteta, así que pienso que conozco la idea que puede tener en la cabeza a la hora de jugar. Creo que pretende plasmar un modelo de juego similar al de Pep, así que creo que es adecuado para mis condiciones. Vengo a ayudar a los chicos y trataré de aprender de ellos también. Estoy muy contento con el grupo que hay, fue muy bonito ver a todos el primer día cuando llegué. Hay una gran familia, vamos a jugar y entrenar bien esta temporada. Estoy seguro que ganaremos un título.

Has mencionado a Mikel Arteta, que precisamente fue ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City. Le conoces bien, ¿qué influencia tuvo en tu decisión?

Él fue muy importante, porque siempre me gustaron los proyectos. Cuando Edu vino a hablar conmigo me entusiasmaron las ideas que tiene el club en mente, el camino que tratan de seguir, lo que buscan… Entonces ahí tuve claro que vendría aquí. Después, cuando hablé con Arteta, lo tuve claro al 100 % porque confío en él y en este gran club. También confío en mí mismo y en los jugadores que hay. Hay un montón de talento, muy buenos jugadores y jóvenes, como yo. Todos están juntos en esto, como una familia, y eso es lo que buscaba.

¿Qué objetivos te marcas en la próxima temporada?

Lo primero de todo, adaptarme, tanto al club como a los compañeros y a la forma de jugar. Después de esto, todo vendrá de forma natural. El fútbol pienso que es eso y es lo mismo en todos los sitios. A final de temporada, deseo ganar un título, como todo el mundo aquí en el Arsenal. Esta es la única manera de escribir mi nombre en la historia de este gran club.

Como número 9, fuiste fichado para marcar goles ¿Cuántos crees que puedes marcar en tu primera temporada?

Los máximos que pueda, estaré los 90 minutos de cada partido intentando marcar y ayudar. No solamente con goles, sino también con asistencias. Manejar el balón y correr es mi estilo. Nunca me detengo para ayudar a mi equipo. Así soy yo.

Por el Arsenal han pasado grandes leyendas, ¿quién crees que son los jugadores más importantes en la historia del club?

Hay un montón, pero para mí, como delantero que soy, Thierry Henry. Es una leyenda, es el pasado del club. Cuando dices Arsenal dices Thierry Henry. No obstante, no pienso ser el nuevo Henry, quiero hacer mi propio camino en la historia del club, porque Henry es único. No existen dos jugadores iguales, pero Henry fue un jugador espectacular y de los más grandes de siempre.

Henry fue delantero como tú, ¿cuál es el defensa más duro contra el que has jugado?

El artículo sigue a continuación

Hay un montón de buenos defensas que he tenido enfrente., pero si tuviera que elegir uno te diría Thiago Silva. Es muy incómodo, te empuja todo el rato y habla contigo.

Juegas con él en Brasil cuando vas a la selección, ¿cómo de importante es para ti el Mundial cuando piensas en la próxima temporada? ¿Qué puede hacer Brasil en Qatar?

Fui al Mundial de 2018 y sentí la atmósfera que había. Para mí es el torneo más grande y puedo sentir lo que significa, soy brasileño y vivo por ello. Cuando estuve allí en Rusia lo pude sentir en mis propias carnes. Ahora creo que estoy más maduro y como brasileño creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos en jugar bien, disfrutar e intentar ganar. Tuvimos un montón de grandes jugadores en el pasado y en cada época surgen nuevos. Deseo ir al Mundial con Brasil a ganarlo, es la única forma de entrar en la historia de mi selección.