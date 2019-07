Gabriel Arias y la Copa América: "No fueron mis mejores 6 partidos"

"A cualquier arquero que hubiera atajado lo habrian criticado", añadió sobre los antecedentes de Claudio Bravo en el equipo.

Tras una desafortunada desde lo futbolístico para Gabriel Arias, el arquero de Racing hizo autocrítica sobre su rendimiento, con énfasis en el partido de contra Perú. "No fueron mis mejores 6 partidos. El gol de Perú fue una jugada larga, vi que estábamos mal parados y tomé la decision de salir a cortar, pero el delantero fue mas rápido que yo y llegó antes. No quise hacerle la falta, son decisiones que se toman muy rápido, a veces uno piensa que es la acertada, pero no", remarcó en TyC Sports.

¿Cómo sigue el proceso Rueda?

"Puede ser que por haber nacido en argentina se me critique un poco más, pero soy el primero en hacer autocrítica. Cuando tomé la decision de jugar por Chile lo hice de corazón, y cada vez que me pongo la camiseta intento dar lo mejor. Mi actitud va a ser siempre defender la camiseta", señaló luego, tras haber sido amenazado junto a su familia. El 1, de hecho, debió cerrar su Instagram. "Cuando se meten con el tema de la familia no comparto, que por un partido lleguen amenazas no tiene nada que ver. Las críticas como jugador las acepto", dijo al respecto. "Las redes sociales les dan voz a los que nunca la tuvieron y se creen que pueden decir cualquier cosa. Hay que saber usarlas. Mi hijo tiene 4 años, no tiene nada que ver", complementó.

Gol al insulto

"En la Selección pasaron algunas cosas, pero fueron hace tiempo. Yo no estaba, toqué todo de oído, escuché muchos comentarios. En ningun momento me dijeron que Bravo no está porque está peleado. Lo único que sé es que el técnico nunca me dijo que yo estoy porque no está Bravo. A cualquier arquero que hubiera atajado lo habrian criticado, porque el que estaba antes dejó la vara muy alta", culminó sobre la polémica que tiene afuera de La Roja a Claudio Bravo, del .

Arias, argentino nacionalizado chileno, jugó todos los partidos de Chile en la competición disputada en Brasil y dejó atrás en la consideración del DT cafetero a Brayan Cortés y Yerko Urra.