Gabriel Arias: "No es una carga reemplazar a Bravo, soy el arquero que eligió el técnico"

El arquero de la Selección chilena ahondó sobre las comparaciones con el otrora capitán. Además, se defendió de las críticas que pesan en su juego.

El arquero de la Selección chilena Gabriel Arias enfrentó a los micrófonos esta jornada, en la antesala al cruce frente a , por los cuartos de final de la . Y desde Sao Paulo, el golero de Racing evitó referirse a las comparaciones con el otrora capitán Claudio Bravo.

De hecho, manifestó a los medios que "no es una carga emotiva suplir a (Claudio) Bravo. Soy el arquero que eligió el técnico y trato de ir mejorando y espero seguir así. Siempre hay que trabajar, lo he hecho de forma correcta y no he tenido errores", aseguró.

Respecto a las críticas en sus primeros tres partidos en la competencia, el nacido en Neuquén avisó que "me voy sintiendo cada vez mejor, hay que seguir corrigiendo para hacerlo mejor y así darle confianza a mis compañeros. Uno se prepara para esto, estudia y tiene que ver en el momento para tomar la mejor decisión. Uno trata de corregir, le planteo cosas a Gary (Medel), la charlamos para ver qué se puede mejorar", enfatizó.

Asimismo, destacó lo realizado por el plantel en el torneo de . "Estamos haciendo una buena planificación, hubiera sido importante descansar un día más, pero mis compañeros lo hubiesen hecho de buena manera. Acá no hay favoritos. El que haga mejor las cosas avanzará y para eso hay que estar atento a los detalles, dejarlo todo en la cancha".

Finalmente, habló sobre Néstor Pitana, el juez designado por la Conmebol para pitar el cruce de este viernes en el Arena Corinthians. "Lo conozco de y es un gran árbitro. Esperemos que sea justo como lo ha hecho siempre. Ha dirigido finales de muchos torneos y hay que ayudarlo a que esto sea un espectáculo", cerró.