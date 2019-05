Gabriel Arias: "Llegar a la final sería una actuación digna"

El arquero de Racing se mostró conforme con su nominación a La Roja para Copa América. Además, analizó la marginación de Claudio Bravo.

Gabriel Arias arribó este lunes al país para sumarse a la disciplina de Reinaldo Rueda de cara a la . En su llegada se refirió al objetivo de la Selección chilena en el certamen de que arranca este 14 de junio. El arquero de Racing, uno de los citados por el técnico colombiano, sostuvo que "llegar a una final sería una actuación digna. Está la responsabilidad de ser el último campeón", declaró en diálogo con CDF.

"Lo principal que quería era estar entre los 23, y ahora en el día a día demostrar que quiero atajar", agregó. Además, se refirió a la marginación del otrora capitán, Claudio Bravo.

"No conozco a Claudio Bravo. No he compartido nunca con él. Volvemos siempre a lo mismo. Desde afuera se piensa mucho en lo que puede pasar. Pero ¿por qué debería estar incómodo porque citen a un jugador que ganó dos Copas Américas? Hay un técnico que toma las decisiones y no se puede pasar por encima de él", aclaró el ex meta de a ADN.

El artículo sigue a continuación

"Estoy feliz porque es mi primera Copa América. Yo no estuve ni en procesos anteriores, no sé qué pasó mientras no estuve", indicó, evitando polemizar sobre la no citación del golero del . "No es fácil llegar a ninguna Selección. Para estar acá hay que rendir bien y esforzarme el doble para estar. Estoy muy feliz con la decisión que tomé", especificó el meta de 31 años. tras su determinación de defender los colores del representativo nacional.

"Cuando vine a había tomado la decisión de venir para ocupar el lugar que ocupo ahora. No me afecta que se me mencione para la Selección argentina, porque tomé una decisión con convición en lo que hago y digo. Hay gente que apostó por mí y que confió en mí. Entonces si viene otra oportunidad, no puedo dejar de lado lo que he hecho", dijo.

Por último, sobre las ausencias de sus compañeros en la Academia, Marcelo Díaz y Eugenio Mena, dijo: “No he hablado con ninguno, ellos entendían que las decisiones las tomaba el técnico”, cerró.