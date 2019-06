Gabriel Arias, el objeto de las críticas en el Ecuador-Chile por Copa América

No ha sido la noche de Gabriel Arias. El arquero chileno derribó en el área a Mendez, en el choque donde la Selección chilena ganaba con tanto de José Pedro Fuenzalida a , y esa acción le permitió a Enner descontar y colocar el empate parcial en Salvador.

Además, el golero de Racing salió a 10 metros del área para despejar un balón de Ibarra y, tras revisión del VAR, el juez Patricio Loustou le mostró amarilla al ex . Y, en ese sentido, se llenó de críticas por la tribuna virtual de redes sociales con creativos memes y comentarios que no avalan su actuación. Cabe recordar que La Roja se juega en Salvador su pase a cuartos de final de la .

More VAR nonsense between and Ecuador. Gabriel Arias booked for doing absolutely nothing #CopaAmerica pic.twitter.com/qmqDWn8lHl