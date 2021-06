El capitán merengue asegura que "no contemplaba dejar el Madrid" pero a partir de ahora busca equipo para seguir con su carrera.

Una vez que Sergio Ramos ha anunciado que se marcha del Real Madrid, la gran pregunta que se hacen todos los aficionas es conocer dónde seguirá su carrera tras 16 años en el club merengue.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El central de Camas ha asegurado en su rueda de prensa de despedida que aún no ha decidido su futuro, que han recibido alguna llamada pero no contemplaban dejar el Real Madrid y no han querido hasta ahora escuchar ninguna propuesta.

El artículo sigue a continuación

Futuro de Sergio Ramos: Dónde va a jugar y qué equipos podrían ficharlo tras dejar el Real Madrid

Ramos ha sido vinculado con varios clubes de la Premier League como Manchester United, Manchester City o Chelsea y también con el Paris Saint-Germain pero ya ha dejado claro que nunca cambiaría de bando para ir al Barça ni que vaya a volver al Sevilla.

Ramos descarta a Sevilla y Barcelona

"No hemos pensado en ningún equipo. Desde enero ha habido alguna llamada de clubes interesados pero no teníamos en mente irnos del Real Madrid. El Sevilla es el club de mi vida junto con el Real Madrid pero no contemplo esa opción ni ellos tampoco por el momento en el que estamos los dos. Al Barça no iría, es un no rotundo como el nuevo Bernabéu de grande. Hoy no es día para hablar del futuro. No sé a qué equipo voy a ir, no hemos tocado el tema y no sé si jugaré en España", detalló.

"Agradezco que preguntéis por la familia. Lo importante no es el sitio es con quién, será igual coger un AVE de dos horas y media para ver a mi familia que un avión de una hora y media", añadió sobre la predileción por su familia.