Futuro de Mauricio Isla en Universidad Católica: precio, años de contrato, su carrera y títulos, noticias y detalles del fichaje de Flamengo

El legendario lateral de La Roja deja el Mengao, que no se opuso a su salida ni ofreció problema.

Mauricio Isla no va más con el Flamengo, que no se ha opuesto a la rescisión de contrato del ex marcador de la Juventus por el acuerdo alcanzado con Universidad Católica, que ahora entra al proceso de establecer los últimos detalles de la oferta con el jugador. Será su debut en el suelo nacional tras una brillante carrera en Europa. Y en el club que lo formó.

Precio

Le costaba 600 mil reales mensuales al Mengao un defensor que no gozaba con la continuidad de 2020 y 2021. Pese a correr por detrás de una consideración titular incluso para el recién llegado Dorival Junior, cuajó en la temporada 2022 13 compromisos entre liga, Liibertadores y estadual.

En Chile, cifras como las que manejaba Isla en Brasil son irreales. GOAL adelantó que deja el club sin compensación económica pero le reabre posibilidad de inversión mensual al gigante de América y el planeta.

Años de contrato

El ofrecimiento definitivo de la UC convenció al jugador y al club brasileño, pues le sienta cómodo en su regreso a Chile

Los detalles se anunciarán cuando el acuerdo se cierre en Chile tras el viaje del protagonista. En Brasil le quedaban solo 6 meses, la intención en su país de origen es arreglar por más que aquello.

Su carrera y títulos

El Huaso ganó dos veces la Serie A, en la misma cantidad de ocasiones la Supercoppa además del Brasileirao, el Cacioca y la Supercopa de Brasil. Peleó Coupe de France y Superliga turca y -no menos- fue titular en la Juve, Unidense, el Marsella, Cagliari, Queens Park Rangers y Fenerbahce antes de romperla dos años en el Fla, el más popular.