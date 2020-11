El fútbol de Cardona, el mejor homenaje de Boca para Diego Maradona

No tendrá la '10', pero el colombiano seguro que le hizo honor al apellido que llevó en la camiseta: dos goles, figura y titularidad asegurada.

En una noche en la que las emociones podrían haber desbordado a cualquiera, Edwin Cardona puso la sangre fría, pero el corazón bien caliente, para homenejear de la mejor manera posible a Diego Maradona. Aunque no lleve la '10' en la espalda, el colombiano le hizo honor al apellido que llevaba en la camiseta y fue la gran figura del regreso al triunfo de Boca: hizo los dos goles, repartió asistencias para todos y se impone como la gran solución para el fútbol del equipo de Miguel Ángel Russo.

Si el once de memoria que tenía el DT en la cabeza se tuvo que romper por diferentes circunstancias, lo mejor que le pudo pasar, entonces, es que la continuidad de Pol Fernández se haya visto condicionada: desde que se tomó la decisión de que no vuelva a jugar, Cardona debió ocupar ese lugar en la cancha y lo ha hecho, hasta ahora, de manera superadora. No solo aporta más juego colectivo que Fernández, sino que, además, maneja la pelota parada y tiene gol.

El mérito, además, fue doble, porque Russo, otra vez, dispuso que juegue un mix de suplentes y titulares. Y los mismos que durante los últimos dos encuentros no estuvieron a la altura de los que habitualmente están desde el inicio, se vieron mejorados por la simple presencia del volante. Es que no solo hizo los dos tantos, sino que asistió a todos sus compañeros para que conviertan: Villa, Zárate, Ábila y hasta Capaldo disfrutaron de sus pases de frente al arco, pero no estuvieron finos a la hora de definir.

El fútbol pudo haber perdido a su máximo representante, pero todavía quedan algunos que cargan con su antorcha. Cardona, hoy, es uno de ellos.