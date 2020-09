¿Funes Mori hace menos al Tri? "Mi sueño siempre fue Argentina, pero tenemos muchos jugadores top"

El delantero argentino mostró su resignación por no representar a su país y le abrió la puerta a la Selección mexicana.

Durante los últimos días, uno de los temas tendencia en el futbol mexicano ha sido la posible convocatoria de Rogelio Funes Mori al Tricolor, ya que la FIFA ha cambiado sus reglas para los naturalizados y el argentino ya es elegible para Tata Martino.

El Mellizo entregó una entrevista a la Nación, abriendo de nueva cuenta la puerta a la Selección mexicana, pero confesando que su verdadera aspiración era representar a la Albiceleste: "Mi sueño siempre fue el de jugar en la Selección de mi país, porque soy argentino, pero tenemos muchos jugadores top y es difícil, aunque también siento que no me han dado la oportunidad como a tantos otros. Siento un gran cariño por la gente de y la verdad es que me gustaría representarlos en una Selección. Vamos a ver, pero sí, me interesa".

Igualmente, el nacido en Mendoza confesó que el entrenador del Tricolor ya se puso en contacto con su entorno: "El Tata habló con mi representante y le mostró su interés, así que yo estaba a la espera de que concretara ese ajuste en las reglas que me impide participar", dijo para cerrar.

Desde su llegada al futbol mexicano en el año 2015, Rogelio ha vestido la camiseta de 217 ocasiones, anotando 111 dianas entre todas las competiciones.