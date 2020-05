Fuenzalida aceptó el reto de Vidal: "Siempre ha sido una inspiración"

El líder futbolístico de la UC se animó a correr pero le falló la tecnología. Estaba cerca, y le dedicó un Appreciation Post al crack culé.

José Pedro Fuenzalida fue el primer futbolista que aceptó el desafío de Arturo Vidal. Pero cuando estaba cerca de concretar los diez kilómetros que propuso el Rey, se le apagó el reloj en el que llevaba la cuenta. Igual, el Chapa quiso compartir su tiempo y lo hizo con un post de apreciación para su colega en la Selección de .

En casi media hora, el capitán de llevaba 7.41 kms. recorridos, y posteó el momento como un "homenaje a Arturo Vidal: siempre ha sido una inspiración. Ha logrado llegar a lo más alto, lleno de personalidad, esfuerzo y constancia. No le teme a nada y se enfrenta a cualquiera".

"Lo importante es lo que me inspiró a correr. Fue Arturo Vidal", continuó Chapadios, que acompañó el relato sobre el King del con un momento que lo marcó en su vida, cuando había dejado el fútbol de lado: "El mismo que me llenó de orgullo y declaré crack cuando convierte los dos penales a en el Sub 20 del 2007, yo retirado del fútbol y de mochilero en ".

Finalmente, recordó la preparación para el primer título de La Roja en la historia con otra anécdota: "El que un día antes de la final de la me cruzo en el gimnasio haciendo un test de Cooper para ver cómo se sentía. Un tenómeno. Y así suma y suma. Hoy está en uno de los mejores equipos del mundo. Nunca se queda. Persevera y sigue entrenando y manteniéndose para estar entre los mejores. Eso es el deporte: inspiración para uno mismo y los demás. Arturo Vidal es uno de esos y además me ha tocado disfrutar en una cancha y jugar juntos".