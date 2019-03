¿Fue la peor derrota de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid?

El equipo pareció traicionar a su propio estilo: casi no tuvo opciones de gol, sufrió en defensa como pocas veces y fue muy superado por la Juventus.

La pregunta puede parecer apresurada, saliendo a la luz con la temperatura caliente, sin paños fríos que permitan un mejor análisis. Sin embargo, esa pregunta, hasta con tintes morbosos, ya se instaló rápidamente en el debate futbolístico: ante la , por los octavos de final, ¿Simeone sufrió la peor derrota como entrenador del ?

No se habla de la caída más dolorosa, claro está, ya que en ese rubro entrarían –posiblemente- las dos finales perdidas frente al , por la . Se habla por el análisis estrictamente del juego. Es que, en Turín, el conjunto colchonero fue incapaz de competir. El Atlético pareció traicionar a su propio estilo: sumó apenas una ocasión de gol en los 90 minutos (cabezazo de Álvaro Morata), más allá de algunos remates de media distancia que no llevaron tanto peligro a la portería local; sufrió también en defensa como pocas veces, mostrando tantas inseguridades como fallas infantiles; y no logró resaltar aunque sea una de las figuras rojiblancas, esas que tanto ADN cholista incorporaron durante los últimos años.

El manual de estilo de Simeone quedó así en desuso. “Nuestro estilo de juego no se negocia”, suele pregonar el argentino. En , al parecer, sí se negoció o se ausentó sin aviso. Y el 3 a 0, por supuesto, dolió más de esta manera…