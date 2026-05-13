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Frenkie de Jong se perderá un mes con el FC Barcelona antes del Mundial

Alavés vs Barcelona
Alavés
Barcelona
Primera División
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F. de Jong

Frenkie de Jong no está en la convocatoria del Barcelona para el partido del miércoles contra el Alavés. Se desconoce por ahora el motivo de la ausencia del centrocampista de 29 años.

Tres días después de ganar LaLiga, el Barça visita al Alavés, y De Jong no viajará.

Contra el Real Madrid (2-0), jugó unos 25 minutos como suplente y celebró el título con sus compañeros.

Primera División
Alavés crest
Alavés
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BAR

Tampoco viaja Fermín López, lo que ha alimentado las especulaciones.

Según el diario catalán, Hansi Flick los ha dejado en casa por «razones tácticas», aunque no las detalla.

En un mes De Jong se unirá a la selección holandesa para el Mundial, tras una temporada marcada por las lesiones.

Antes del Mundial, la selección holandesa jugará amistosos contra Argelia y Uzbekistán.

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