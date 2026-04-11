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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

Frenkie de Jong regresa al FC Barcelona con una magnífica asistencia en el derbi ganado

Barcelona vs Espanyol
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El sábado el Barça venció 4-1 al Espanyol en el derbi. Ferran Torres firmó un doblete en la primera parte. En la segunda, el Espanyol reaccionó y puso emoción. Con este triunfo, el Barça se beneficia del tropiezo del Real Madrid, que el viernes empató 1-1 con el Girona, y ya le saca nueve puntos a falta de siete jornadas.

Antes del inicio, Frenkie de Jong regresó a la convocatoria tras su lesión en el isquiotibial y entró en los últimos minutos.

Aunque el Espanyol suele hacer del RCDE Stadium un derbi vibrante, en el Camp Nou la historia suele ser distinta, y esta vez no fue la excepción: la primera parte fue un monólogo local.

El primer gol llegó a los nueve minutos: Lamine Yamal sacó un córner, el portero Marko Dmitrovic falló en la salida y Torres cabeceó al segundo palo (1-0).

A mitad de la primera parte llegó también el 2-0 y, de nuevo, Yamal fue el artífice del gol. Con el exterior del pie, envió a Torres en profundidad en el momento justo. El español se coló a la espalda del defensa y empujó el balón con suavidad pero precisión al segundo palo: 2-0.

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Tras el descanso, el Espanyol mostró más coraje y recortó distancias por medio de Pol Lozano. El Barcelona falló varias ocasiones y solo Joan García evitó el empate.

Al final del partido, Barcelona sentenció. Yamal ganó en velocidad a Dmitrovic y celebró antes de empujar el balón a la portería vacía. En el 4-1, De Jong aguardó unos segundos y asistió a Marcus Rashford, quien remató con habilidad tras girarse.

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