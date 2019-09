Frenkie de Jong, muy sincero: "Si no estuve bien, fue por mi culpa"

En una entrevista para 'El Periódico', Frenkie de Jong analizó sus primeros partidos en el Barcelona

Uno de los grandes fichajes de la temporada para el FC ha sido el de Frenkie de Jong. El centrocampista cambió el , donde se hizo un nombre en Europa, por la Ciudad Condal para seguir triunfando y creciendo al máximo nivel. Sin embargo, en los primeros encuentros de la campaña no ha estado a su mejor nivel y el propio jugador es consciente de ello.

En una entrevista para 'El Periódico', de Jong se sincera en los primeros compromisos, donde tuvo que jugar de interior y donde no mostró su mejor faceta. A pesar de ello, el holandés no quiso poner ninguna excusa y fue totalmente sincero con el asunto.

"En el Ajax y en la Selección juego de mediocentro, pero es diferente porque jugamos con doble pivote. Ante el y jugué de interior, y si no estuve bien, fue por mi culpa. La gente empezó a debatir sobre mi posición. Si debía jugar aquí o allí y parecía algo de locos", afirmaba de Jong, que en esos dos encuentros, en los que terminó con una victoria y un empate para el Barça, fue uno de los señalados por parte de la afición.

A pesar de esta circunstancia, de Jong perseveró. No quiso dejarse llevar por este comienzo algo atípico para él y se centró en recuperar su mejor versión como uno de los timones del equipo culé junto a, entre otros Sergio Busquets. El jugador, que costó 75 millones de euros, lo siguió intentando.

Finalmente, en los dos compromisos con su selección y en el último encuentro de la Liga Santander ante el , de Jong empezó a demostrar por qué merce ser titular. Un gol y una asistencia, además de no errar un solo pase ante el equipo ché, hicieron que empezaran a aparecer los elogios a su juego.

Y no solo eso. de Jong afirma que su rendimiento irá a más, conforme vayan pasando las semanas y coja más experiencia con el resto de sus compañeros.

"Se trata de una simple posición en el campo. En los próximos partidos lo haré mejor. Tengo que adaptarme. He hablado con Valverde de cuestiones futbolísticas, hemos visto vídeos... El entrenador no debe preguntarme dónde prefiero jugar. Es el entrenador y decide él", expresa una de las sensaciones europeas.

Para terminar, quiso defender su polivalencia, es decir, que puede jugar en cualquier parte del campo.

"Siempre he jugado de centrocampista. Me gusta porque tocas mucho la pelota, estás en el centro del juego. Si tocas mucho el balón, controlas el partido. He jugado en este puesto toda mi vida. Alguna vez he actuado de delantero, pero muy poco. También en la defensa hace unos tres años, en el Ajax. Pero mi ambición es ser centrocampista. ¿De mediocentro? No, no necesariamente, en cualquier zona del centro del campo", finalizó.