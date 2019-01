Frenkie de Jong, el prodigio holandés que ahora disfrutará el Barcelona

El conjunto blaugrana ha sido el equipo elegido por el talentoso centrocampista del Ajax para seguir desarrollándose

La academia juvenil del Ajax ha sido la envidia de muchos clubes durante décadas. Muchos nombres estelares han pasado por el venerado sistema en la capital de Holanda, haciendo historia con el Ajax o llevando una gran cantidad de dinero para el club al mudarse a las ligas más ricas de Europa.

Justin Kluivert, Davy Klaassen y Davinson Sánchez son solo algunos de los nombres que han dejado a los gigantes holandeses por cuotas considerables en los últimos 18 meses, pero ninguno como Frenkie de Jong, flamante fichaje del Barcelona, que dejará en las arcas de la entidad holandesa 75 millones de euros (cantidad que puede ascender a los 86 con los bonus).

Comparado con su compatriota Frank Rijkaard, De Jong logra combinar la defensa con la astucia y el rango de pases del número '10', como lo demuestran sus actuaciones en esta temporada: el jugador de 21 años tiene un promedio de 1.3 tackles y 1.9 intercepciones por partido, junto con un promedio de acierto de pases del 91%.

Sus exhibiciones han ganado admiradores de todo el mundo del fútbol, ​​incluida la leyenda del que será su equipo a partir del próximo verano, Xavi Hernández. Hace unos meses De Jong no tenía tan claro eso de dejar el Ajax, pero al final esas palabras han acabado perdiéndose en el tiempo.

"Al principio fue divertido y me sentí muy halagado por las historias del Barcelona, ​​pero después de un tiempo las preguntas se volvieron molestas", le dijo a Elf Voetbal. "Por el momento, solo me quedo con el Ajax, al menos otro año y quizás dos o tres años más. Realmente me estoy divirtiendo aquí”, señaló entonces.

“Si terminas en un club de un nivel superior, jugarás con jugadores de clase mundial de todos modos. Pero realmente me gustaría jugar con Messi algún día. Por supuesto que me gustaría jugar con él. Ya tiene 31 años, así que tengo que apurarme". Y es que Messi también es el mejor para estas cosas.

El Barcelona no ha sido el único equipo que estaba tras la estela del talentoso centrocampista holandés; el París Saint-Germain y el Manchester City también han llamado a su puerta, pero los blaugranas han terminado por dar el golpe definitivo.

"El estilo de juego del Ajax es un poco como el estilo de juego del Barcelona, ambos venimos de la escuela holandesa de Johan Cruijff. De Jong aún es joven, pero podría contribuir mucho al Barcelona, se le considera un gran talento. Es un jugador para pensar en él, un muy buen futbolista ", dijo Xavi Hernández a Mundo Deportivo a principio de temporada.

"El perfil de De Jong es exactamente lo que Barcelona necesita. Un jugador que es técnicamente muy fuerte, quiere trabajar para el equipo, pero sobre todo tiene mucho talento. Barcelona siempre juega en espacios de treinta a cuarenta metros cuando el oponente se derrumba y luego necesitas talento para atravesarlo".

Esas palabras fueron un gran elogio, pero la presión ahora estará sobre De Jong para que esté a la altura de las expectativas en un club de la exigencia del Barcelona.