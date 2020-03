Frenazo al nuevo Bernabéu: los trabajadores de actividades no esenciales se quedarán en casa

La refacción no se había frenado porque todavía no había ninguna imposición gubernamental que obligara a la paralización de todo tipo de obras.

La última medida de prevención anunciada este sábado por el Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, pone un frenazo a las obras del nuevo Santiago Bernabéu.

Y es que la pandemia desatada por el nuevo coronavirus ha obligado a Sánchez a determinar que "todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa" al menos hasta el 9 de abril, por lo que la reconstrucción de la casa del se detiene hasta nuevo aviso. El Ejecutivo indicó también que "los empleados tendrán un permiso retribuido y recuperarán las horas cuando acabe el aislamiento".

Cabe recordar que la reforma del coliseo merengue seguía adelante a pesar de la enorme cantidad de contagios de COVID-19 que cada día se sumaban en . En la Comunidad de Madrid se han dado en las últimas 24 horas otras 345 muertes más por coronavirus, alcanzando un total de 2.757 fallecidos y 21.520 contagios (6.326 curados), según información oficial.

Más equipos

Las obras para el nuevo Bernabéu no se habían frenado todavía porque no había ninguna imposición gubernamental que obligara a la paralización de todo tipo de obras. El Real Decreto del pasado día 14, por el que se declaró el estado de alarma, no incluyó la construcción entre las actividades (hostelería y restauración, comercios, espectáculos artísticos y deportivos, monumentos...) que debían cesar temporalmente.

De hecho, sólo hacía referencia a las obras de licitación pública (no privada, como es el caso del Bernabéu) y lo hacía para indicar que está en manos del contratista decidir si se para o no. "El contratista podrá solicitar la suspensión desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse", rezaba el texto.

Sin embargo, como dijo Sánchez en la comparecencia de este sábado, un obrero dejará de ir a la obra durante estos ocho días y un enfermero tendrá que seguir yendo a trabajar. Quienes tengan posibilidad de teletrabajar seguirán con su actividad normal.

¿Qué son los trabajadores de actividades no esenciales?

- Médicos, enfermeros y personal sanitario.

- Farmacias

- Fuerzas y cuerpos de seguridad

- Comercios minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad

- Medios de comunicación

- Gasolineras, puertos y aeropuertos

- Infraestructuras ferroviarias,

- Prevención y extinción de incendios

- Transportistas de viajeros y mercancías

- Salvamento y seguridad marítima

- Plantas de energía y agua

- Centros de procesos de datos, operación y mantenimiento de las redes de transporte y distribución de electricidad, gas, agua, y centrales de generación de energía

- Mantenimiento y reparación de operadores de telecomunicaciones y centros de procesos de datos y de empresas instaladoras de telecomunicación para su instalación

- Plantas petroquímicas o centrales eléctricas o nucleares

- Obras de interés general en el ámbito sanitario, portuario, aeroportuario, viario y ferroviario, entre las cuales se debe de incluir las telecomunicaciones que se realicen en el ámbito de la geografía ferroviaria, tanto para uso ferroviario como de los operadores de telecomunicaciones, que se realicen en las mismas

- Plantas de procesamiento de productos agrícolas, cárnicos y pesqueros

- Alimentos para animales de compañía

- Tintorerías y lavanderías

- Ópticas y productos ortopédicos,

- Productos higiénicos

- Prensa y papelería

- Estancos