Franck Ribéry denunció robo en su casa y puso en alerta a Fiorentina

El extremo del cuadro Viola mostró un video de cómo quedó su hogar y luego puso en duda su continuidad en Italia.

Este lunes, el francés Franck Ribéry, figura de , denunció que su casa fue robada mientras él se encontraba jugando el partido ante . El francés se tornó molesto, mostró un video de cómo los ladrones dejaron su hogar y, de paso, puso en entredicho su futuro en .

"Después de la victoria contra Parma regresé a mi casa en Italia, el país en el que decidí continuar mi carrera después de tantos bellos años en Múnich. Esto es lo que encontré", escribió el extremo del cuadro Viola. "Mi esposa perdió algunos bolsos, algunas joyas, pero gracias a Dios nada esencial. Lo que me sacude es la impresión de estar desnudo, de tener los pantalones bajos. Eso no puede ocurrir, no lo acepto", complementó.

Ribéry, que llegó a la en la actual temporada luego de 12 años en Bayern Munich, indicó que ahora analizará cada detalle para ver si sigue o no en el club.

"Mi esposa e hijos están a salvo en Múnich, pero, ¿cómo puedo estar tranquilo hoy? ¿Cómo podemos sentirnos bien aquí después de esto? No corro detrás de los millones, gracias a Dios no me falta nada: todos los días corro detrás de una pelota porque es mi pasión. Pero, pasión o no, mi familia está por encima de todo y tomaremos las decisiones que sean necesarias para nuestro bienestar", cerró.