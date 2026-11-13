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UEFA Nations League A
team-logoFrancia
Matmut Atlantique
team-logoTurquía
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Francia-Turquía, previa de la Liga de Naciones de la UEFA: Francia busca dejar atrás la derrota ante Italia frente al combinado turco

Francia vs Turquía
UEFA Nations League A
Francia
Turquía

Dolida por la derrota por 3-1 ante Italia en Milán el jueves, tras la remontada italiana que le impidió sellar anticipadamente el pase a cuartos de final, la Francia de Zinedine Zidane vuelve a jugar en casa, en Burdeos, el domingo por la noche. Necesita ser contundente de cara a portería para alcanzar los cuartos ante una selección de Turquía ya descendida que juega por el orgullo.

Francia contra Turquía: detalles del partido

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UEFA Nations League A - Jornada 6
Matmut Atlantique

La derrota en San Siro pone a Francia sobre aviso antes de un desenlace tenso en Burdeos

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

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Lo que hace apenas unos días parecía un paseo triunfal para Francia se ha convertido de repente en una cita de máxima presión en la última jornada. Zinedine Zidane sufrió el jueves por la noche su primera derrota como seleccionador de Francia en San Siro. Vio cómo el gol inicial de Michael Olise en el minuto 10 quedó en nada cuando Italia remontó para imponerse por 3-1, su primera victoria en casa ante Francia en 64 años. Ese resultado dejó a Francia empatada a 10 puntos con Italia, líder del grupo, y solo un punto por delante de Bélgica, tercera clasificada. Por tanto, Francia debe cumplir en Burdeos, posiblemente todavía sin su capitán lesionado, Kylian Mbappé, para asegurarse un puesto en los cuartos de final de marzo. 

FBL-TUR-NATIONAL-TEAM-PRESSERGetty Images

Enfrente estará una Turquía que atraviesa una etapa de transición bajo la dirección de Sergen Yalçın, que acaba de asumir el cargo. Aunque la derrota por 1-2 en casa ante Bélgica el jueves en İzmir supuso su quinta derrota consecutiva en el grupo y el descenso automático a la Liga B, el temprano y preciso gol de Arda Güler mostró un destello que Turquía tratará de aprovechar para complicar los planes de Francia.

Noticias de los equipos y plantillas

Francia contra Turquía alineaciones probables

Manager

  • Z. Zidane

Estado de forma

FRA

FRA - Formulario

TUR
W0-1
BEL
W0-1
ITA
D1-1
BEL
W4-1
ITA
L3-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TUR

TUR - Formulario

FRA
L0-1
ITA
L1-4
BEL
L3-0
ITA
L3-1
BEL
L1-2
Gol marcado (encajado)
3/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

FranciaEmpateTurquía
3
1
1
UEFA Nations League A
Turquía badge
Turquía
TUR
0
Francia badge
Francia
FRA
1
F
European Championship Qualification
Francia badge
Francia
FRA
1
Turquía badge
Turquía
TUR
1
F
European Championship Qualification
Turquía badge
Turquía
TUR
2
Francia badge
Francia
FRA
0
F
Amistosos
Francia badge
Francia
FRA
1
Turquía badge
Turquía
TUR
0
F
Amistosos
Turquía badge
Turquía
TUR
0
Francia badge
Francia
FRA
4
F
7Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación

Grp. 1

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ItaliaItaliaITA
5311116+510
W
W
D
W
L
2
FranciaFranciaFRA
531185+310
L
W
D
W
W
3
BelgiumBelgiumBEL
530286+29
W
L
W
L
W
4
TurquíaTurquíaTUR
5005313-100
L
L
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

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