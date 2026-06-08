Francia venció 3-1 a Irlanda del Norte en su último amistoso antes del Mundial.

Desde el inicio dominó el local, con ocasiones claras para Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé.

El primer gol llegó en el 45’: un disparo fallido de Ousmane Dembélé quedó servido para que Olise marcara a puerta vacía: 1-0.

Jamie Donley empató en el descuento, pero el gol se anuló por falta. Tras el descanso, Francia controló el partido. En el 49’, un potente disparo de Olise puso el 2-0.

Luego Francia bajó el ritmo y encajó el 2-1: asistencia de Shea Charles y definición de Patrick Kelly.

Con un magnífico disparo desde fuera del área que golpeó el poste antes de entrar, estableció el 3-1. La jugada recordó a las de Arjen Robben.

Francia debutará en el Mundial el 16 de junio ante Senegal, y luego se medirá con Irak y Noruega.