Fox Sports Premium: qué canal es, relator, comentarista y cómo verlo online

La señal de pago de la cadena Fox estuvo a punto de no poder transmitir, pero finalmente tendrá algunos encuentros en su pantalla.

La profunda renovación que atraviesa el fútbol argentino luego de la desaparición de la Superliga también llegó a la TV. Durante la post pandemia, Disney y ESPN avanzaron sobre absorción de Fox Sports y la señal, que principalmente se encargaba de transmitir los partidos de la , poco a poco empezó a desaparecer. Así, la AFA había decidido, a su vez, romper el contrato que tenía con la cadena y todo hacía pensar que su señal de pago para el fútbol argentino no continuaría siquiera con los encuentros del certamen local. Pero, finalmente, sí lo hará, al menos por un tiempo más.

FSLA Holding, la razón social que representa a Fox en el fútbol argentino, presentó una cautelar y el Juzgado Comercial 24 falló a su favor, por lo que, por ahora, podrá seguir teniendo partidos en su panalla.

FOX SPORTS Premium ya luce su nuevo logo con los clásicos colores rojo y blanco de ESPN#CopaLigaProfesional pic.twitter.com/n0z1EPOkWQ — ➿ (@ArgGol) October 31, 2020

PERIODISTAS

Sebastián Vignolo continuará relatando en la señal y estará acompañando por el Chavo Fucks y Marcelo Benedetto.

¿CUÁNTO DEBO PAGAR?

El "Pack Fútbol" cuesta 665 pesos mensuales (8 dólares y medio) y habilita la señal de Fox Sports Premium y la de TNT Sports.

CANAL SEGÚN EL CABLEOPERADOR

Cablevisión 123 (básico) y 603 (HD) TeleCentro 111 (digital) y 1017 (HD) DirecTV 604 (digital) y 1604 (HD)

STREAMING

Si no tenés televisión por cable podrás ver los partidos de la Superliga a través del streaming adhiriéndote a Cablevisión Flow, Telecentro Play o a DirecTV GO, tres plataformas digitales que tienen diversos contenidos, entre ellos el fútbol argentino en HD, y que permite ver los encuentros desde la computadora, tablet o incluso el celular si te descargás la aplicación. En el caso de Flow, es gratuita para los usuarios HD y cuesta 951 pesos para quien no está adherido. Para DTV y Telecentro Play es requisito imprescindible ser cliente y tener cuenta en MiDirectv. En ambos casos se debe abonar el "Pack Fútbol".