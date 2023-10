Formación de River vs Talleres, por la Copa de la Liga Profesional 2023: convocados, posible once y suplentes

Martín Demichelis le dio dos días de descanso al plantel después del Superclásico y, en el regreso a los entrenamientos, ya piensa en la T.

River atraviesa sus días más tranquilos de un semestre que venía con turbulencias, después de ganar nada menos que el Superclásico en La Bombonera, por 2-0. Aquel conflicto entre Martín Demichelis y los referentes parece haber quedado atrás y ahora el objetivo es claro: ir por la Copa de la Liga Profesional, la única competencia que tiene para lo que queda del 2023.

Ahora, el Millonario deberá evitar la habitual relajación de luego de un triunfo tan resonante y será nada menos que ante Talleres, su escolta en el Torneo de la Liga Profesional que ganó hace algunos meses. El duelo se disputará en otro Monumental repleto, el domingo 8 de octubre desde las 16.45.

Como premio por la victoria ante Boca, el entrenador le dio dos días de descanso al plantel, que regresó el miércoles al River Camp con dos grandes noticias, ya que tanto Enzo Pérez como Nacho Fernández habían finalizado con algunas molestias, pero se entrenaron con total normalidad y serán de la partida ante la T.

El artículo sigue a continuación

Respecto al posible once, el DT podría repetir la formación, aunque siempre está abierta la posibilidad a los cambios en los laterales, con la posibilidad de la vuelta de Enzo Díaz. En cuanto al resto, seguramente Aliendro siga como alternativa y con su gol de "carambola", Salomón Rondón podría continuar como '9'.

LOS CONVOCADOS DE RIVER

De no mediar inconvenientes, la única ausencia seguirá siendo la de Jonatan Maidana, que no termina de recuperarse de una lesión que no le permite sumar minutos desde hace tiempo.

El otro caso es el de Claudio Echeverri, al que Demichelis devolvió para que sume minutos en reserva y difícilmente vuelva a la consideración en lo que queda del 2023, ya que se encuentra en plena preparación para formar parte de la Selección argentina Sub 17 que jugará el Mundial en noviembre.

LA POSIBLE FORMACIÓN DE RIVER

En caso de repetir equipo, el Millonario irá con Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez; Nicolás De La Cruz, Manuel Lanzini, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Salomón Rondón.