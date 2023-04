Formación de Racing vs. Ñublense, por la Copa Libertadores 2023: convocados, posible once y suplentes

La Academia pone primera en el plano internacional y quiere hacerlo con un triunfo en Chile, para darle fuerza a la ilusión copera.

Racing arranca su participación en la Copa Libertadores y, con ello, una nueva ilusión de ser protagonista en el plano internacional, algo que le falta a este ciclo renovado que empezó hace casi una década con títulos locales, pero grandes decepciones al salir del país.

El puntapié inicial para el equipo de Fernando Gago es en Chile, más precisamente en la ciudad de Chillán, donde se mide con Ñublense este miércoles desde las 21. La Academia forma parte del Grupo A nada menos que con Flamengo, el último campeón, pero también con el débil Aucas, además del elenco trasandino.

LOS CONVOCADOS DE RACING

La Academia volvió a los ensayos el día después de la victoria ante Huracán en el Torneo de la Liga Profesional pero solo tendrá tres ensayos antes de cruzar la cordillera, en un viaje programado para la tarde del martes.

La buena noticia a nivel general es que Gabriel Rojas se recuperó de un esguince de rodilla, pero igualmente no formará parte de la nómina, al igual que Gonzalo Piovi, que sigue con tareas físicas para completar su rehabilitación. Por su parte, Matías Rojas terminó cansado el choque ante el Quemero, hizo movimientos livianos y será de la partida.

LA FORMACIÓN DE RACING

Si bien Fernando Gago tiene como costumbre no dar señales del equipo hasta las horas previas al encuentro y suele sorprender con la formación, está claro que no se guardará nada para el debut copero y mantiene algunas dudas entre el mediocampo y el ataque, ya que con dos titulares menos en la defensa, no tiene margen de maniobra y por eso seguirán Insúa y Opazo.

Así, donde surgen los interrogants son en la posición de interior, con la posible continuidad de Jonathan Gómez o el ingreso de Maxi Moralez, como así también por ser la punta de lanza, con Maxi Romero y el experimentado Paolo Guerrero como candidatos.

¿Los once? Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Óscar Opazo; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Maxi Moralez o Jonathan Gómez; Matías Rojas, Maxi Romero o Paolo Guerrero, Gabriel Hauche.

LOS SUPLENTES

A confirmar.