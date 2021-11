Formación de Inter vs Venezia: once, suplentes, día, hora y cómo ver por TV y online

El Inter de Simone Inzaghi vuelve a la carga en la Serie A, en el marco de la decimocuarta fecha de la competencia. El Nerazzurri se cita con el Venezia, buscando seguir en racha en su objetivo de darle caza a los líderes Napoli y Milan. El equipo en el que militan Arturo Vidal, Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Alexis Sánchez, tercero con 28 puntos, llega a este choque impulsado por la victoria sobre los de Luciano Spalletti (3-2) y luego de abrochar su boleto a octavos de final de la UEFA Champions League al derrotar al Shakhtar Donetsk con doblete de Edin Džeko.

La escuadra que comanda Paolo Zanetti, en tanto, lo hace tras derrotar por la mínima diferencia al Bologna, resultado que les significó trepar al casillero 14 merced a 15 positivos que se desglosan en cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. Pero la tarea no será sencilla para los Arancioneroverdi puesto que solo han ganado dos de sus seis partidos contra los lombardos en la era de los tres puntos, mientras que los de Milán no han perdido un cruce en el torneo doméstico inmediatamente después de su participación en un certamen europeo desde marzo de 2020. Asimismo, el dueño de casa no logra hilar tres festejos consecutivos desde 1962.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Venezia - Inter FECHA Sábado, 27 de noviembre ESTADIO Pier Luigi Penzo HORARIO 16:45 en Chile y Argentina (14:45 en México y Colombia y 21:45 en España)

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

INTER: Samir Handanović; Milan Škriniar, Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Marcelo Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Ivan Perišić; Joaquín Correa, Edin Džeko.

VENEZIA: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.

Banca: a confirmar.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y ONLINE

El partido a jugarse este sábado 27 de noviembre a las 16:45 de Chile y Argentina (14:45 de Colombia y México y 21:45 de España) irá por ESPN en Sudamérica, salvo en territorio chileno en el que se podrá ver exclusivamente online por STAR+. Movistar transmite en España.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE CLASIFICACIÓN