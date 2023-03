Formación de Independiente vs. Instituto, por el Torneo de la Liga Profesional 2023: convocados, posible once y suplentes

El Rojo necesita volver a la victoria y lo intenterá hacer en Avellaneda, ante Instituto.

El presente de Independiente no es el mejor y ya no es novedad. A pesar de haber comenzado el Torneo Binance 2023 con victoria, no logró usufructuarla para mejorar y desde ahí no volvió a ganar.

El reciente empate en el sur ante Banfield, con un hombre más durante casi todo el partido, fue demasiado para los hinchas y se espera un clima denso en Avellaneda, cuando reciba a Instituto este domingo 5 de marzo, desde las 17.00, en el Libertadores de América.

LOS CONVOCADOS DE INDEPENDIENTE

Desde que finalizó el duelo contra el Taladro, Leandro Stillitano sabe que no podrá contar con Joaquín Laso. El defensor vio la roja en los minutos finales y deberá cumplir una fecha de suspensión.

En la defensa también cuenta con la baja de Edgar Elizalde, que sigue recuperándose de la rotura de meniscos de la rodilla izquierda.

LA FORMACIÓN DE INDEPENDIENTE CONTRA INSTITUTO

La defensa cambiará considerablemente. Al lateral derecho volverá Patricio Ostachuk, quien hizo casi toda la pretemporada como titular en esa posición. La zaga central será con Sergio Barreto y Cristian Báez, que hasta ahora venía jugando de lateral y lo probarán en la posicón que más cómoda le queda. Del lado izquierdo, Ayrton Costa.

En la mitad del campo hay una duda, qué jugador acompañará a Iván Marcone en el doble cinco. El puesto está entre tres: Kévin López, Agustín Mulet o Sergio Ortíz. Las bandas serán para Mateo Barcia y Nicolás Vallejo.

Por último, la delantera será con un doble nueve integrado por Martín Cauteruccio y Matías Giménez.

¿El once probable? Rodrigo Rey; Patricio Ostachuk, Sergio Barreto, Cristian Báez, Ayrton Costa; Mateo Barcia, Iván Marcone, Kévin López, Sergio Ortíz o Agustín Mulet, Nicolás Vallejos; Martín Cauteruccio y Matías Giménez.

SUPLENTES

A definir.