Forlán pudo ser del Athletic: "Tengo más sangre vasca que muchos de los que están ahí"

"Me hubiera encantado. Estuvimos y haciamos fuerza. Mi abuela era de San Sebastián y a los 16 años tuvo que irse a Uruguay", recuerda el uruguayo.

Diego Forlán pudo haber sido jugador del de Bilbao, según reconoció el propio ex delantero del .

El punta uruguayo, que marcó 128 goles en 240 partidos en Primera División y que ganó dos Botas de Oro defendiendo las camisetas del y del Atlético, concedió una entrevista a 'El Larguero', de la Cadena SER, y reveló que en el pasado pudo haber sido un 'León'.

"Me hubiera encantado. Estuvimos y haciamos fuerza. Mi abuela era de San Sebastián y a los 15 o 16 años tuvo que irse a . Yo tengo más sangre vasca que muchos de los que están ahí. En serio, tengo más derecho que otros. Hablamos con Zubizarreta. Yo estaba en el United, que jugaban muy bien al fútbol, pero yo necesitaba jugar muchos más partidos", confesó Forlán.

El Balón de Oró en el Mundial de 2010 agregó: "En el United si jugaba 60 partidos, yo lo hacía en 30 pero necesitaba más. Le dije a mi hermano 'irme a otros equipos que juegan bien pero lo hacen más por el aire no me va a favorecer y lo mismo acabo perjudicado'. Empecé a buscar qué me podía venir bien y no me acuerdo por qué salió. Con mi hermano miramos el fútbol español y pensé: "En el Athletic, podría tener chance (sic)".

Curiosamente, el Athletic Club fue la víctima preferida de Forlán: le hizo doce goles en catorce partidos. "Lo peor es que al Athletic me cansé de hacerle goles. Me pidieron la camiseta o las botas para dejarlas ahí", recordó.