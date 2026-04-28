Florentino Pérez tiene claras preferencias para el nuevo entrenador del Real Madrid: «Fuentes anónimas afirman que...»

Si dependiera de Florentino Pérez, José Mourinho volvería al banquillo del Real Madrid la próxima temporada. Según David Ornstein, de The Athletic, es el favorito del presidente.

Mourinho, actual técnico del Benfica, lidera un equipo invicto en la liga portuguesa.

Pese a ello, el título parece escaparse: el Oporto de Francesco Farioli le saca siete puntos con solo tres jornadas por jugar.

En el Real Madrid la temporada ha sido decepcionante: el Bayern eliminó al equipo de la Champions y la diferencia de nueve puntos con el Barcelona parece insalvable.

El interino Álvaro Arbeloa, que reemplazó al destituido Xabi Alonso, tampoco seguirá. Mourinho podría ser el hombre encargado de devolver al Real Madrid a la gloria.

«Varias fuentes, que hablaron de forma anónima con The Athletic porque no tenían permiso para hacerlo, afirman que Pérez decidirá quién será el próximo entrenador», escribe Ornstein este martes.

«El presidente es ahora el mayor defensor de su regreso, pero también hay voces contrarias dentro del club», afirma el experto en fichajes. Se rumorea que Mourinho tiene una cláusula de rescisión de tres millones de euros en su contrato con el Benfica.