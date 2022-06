Florentino Pérez, sobre Mbappé: "Pobre hombre, estará ya arrepentido"

La sorprendente respuesta de Florentino Pérez a un aficionado que se ha hecho viral en "Tik-Tok"

La decisión de Kylian Mbappé de continuar en el PSG y no elegir el Real Madrid sigue coleando. El "no" del delantero parisino al cuadro blanco sigue siendo difícil de digerir para muchos aficionados del equipo madrileño, que ahora demandan que, pase lo que pase en el futuro, no vista jamás la camiseta merengue. Buena prueba de ello es la petición que un aficionado del Real Madrid le ha hecho al presidente, Florentino Pérez, cuando el máximo mandatario blanco se tiraba unas fotos con unos aficionados y les firmaba un autógrafo.

En ese contexto, recogido por unos aficionados en la red social "Tik-Tok" y que ya se ha viralizado, el presidente blanco escuchaba la demanda de un hincha del Madrid, que le rogaba que Mbappé no juegue nunca en el cuadro madridista: "Presidente, no fiche a Mbappé ya". La respuesta de Florentino Pérez ha sido sorprendente: "Pobre hombre, estará ya arrepentido", dijo el presidente del Real Madrid.

“Florentino no nos traigas a Mbappé ya eh.”



Florentino: “Pobre hombre estará ya arrepentido.” pic.twitter.com/MaEqDUQffb — 7 (@EdenMadriz) June 18, 2022

El pasado mes de mayo, Kylian Mbappé renovó su contrato con el PSG hasta el año 2025. Días después el Real Madrid lograba conquistar su decimocuarta Champions en París, ante el Liverpool. Muchos aficionados madridistas reniegan de la posibilidad de intentar fichar otra vez a Mbappé tras sus negativas al club merengue.