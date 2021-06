Florentino Pérez: "Por mí Zidane volvería a ser entrenador del Real Madrid; estamos encantados con Ancelotti"

El presidente del Real Madrid habló en "Onda Cero" y repasó la salida de Zidane y la llegada de Ancelotti, además de otros nombres propios.

Florentino Pérez repasó en "El Transistor" de "Onda Cero" la salida de Zinedine Zidane del Real Madrid así como la llegada de Carlo Ancelotti o las opciones de Raúl González al banquillo blanco.

"Por mi Zidane volvería a ser entrenador del Real Madrid"

Florentino Pérez explicó que "estuve hablando toda la tarde con Zidane y nunca me dijo eso (lo que pone en su carta). Estaba cansado de la prensa en una temporada muy difícil y con muchas lesiones. Le sigo teniendo el mismo cariño de siempre. Por mí volvería a ser entrenador del Real Madrid".

Al insistir en los motivos de su marcha, explicó que "Conozco a Zizou y ha sido un año duro. Luché para que se quedara. No he leído la carta de despedida y lo juro por mis nietos. El que escribió esa carta no era Zidane. Le deseo lo mejor. Ha sido una leyenda para el Real Madrid y tiene el reconocimiento de todos nosotros. Tiene la ilusión de ser seleccionador en Francia y seguro que lo conseguirá".

La llegada de Ancelotti

Preguntado por la elección de Ancelotti como nuevo entrenador, el dirigente explico que "estamos encantados con Ancelotti, con Pintus y con esta nueva etapa. Nos acordamos de él desde el principio. Pensamos que era una buena solución y aquí está. No hablé ni con Pochettino, ni con Allegri, ni con Conte".

"Raúl necesita más experiencia, agún día será el técnico"

Sobre la mesa se puso el nombre de Raúl como entrenador del primer equipo y Florentino Pérez explicó que "necesitábamos más experiencia y Raúl la está cogiendo año a año. Algún día será, reúne todas las cualidades que hay que tener".

Nombres propios: Mbappé, Ramos, Marcelo y Varane

Preguntado por el posible fichaje de Mbappé explicó que "yo se lo que quieren los socios del Real Madrid. Saben cuál es mi política con la mezcla de los mejores acompañados de los jóvenes. No quiero hablar de un jugador que no es nuestro. La gente confía en mí y Mbappé es un gran jugador".

El artículo sigue a continuación

Respecto a la marcha de Ramos , Florentino confesó que "a Ramos le quiero como un hijo. Le traje en 2005. Yo nunca he estado en una rueda de prensa con un jugador. Tengo adoración por él. Ha sido una leyenda y con eso nos quedamos. Le ofrecimos un contrato, tenía un plazo y él no lo admitió. Esta es su casa y volverá seguro en otro puesto"

En cuanto a la continuidad de Marcelo , próximo capitán blanco, añadió que "le queda un año de contrato y se ha ganado ser el primer capitán. Es difícil encontrar un lateral izquierdo como Marcelo".

Y sobre la posible salida de Varane , destacó que "está jugando la Eurocopa y cuando venga le preguntaremos. Está en el Madrid y le queda un año de contrato. No hemos recibido ofertas por Varane. Es un caballero y si se quiere ir lo dirá".