Florentino Pérez: "El Bernabéu será el orgullo del Madrid y de la ciudad de Madrid"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido ante los socios en la Asamblea de Compromisarios de la entidad blanca. El dirigente de la entidad madridista ha repasado ante la masa social del club que preside algunos asuntos de actualidad, entre los que destaca el nuevo Santiago Bernabéu, y tuvo un recuerdo para algunos de sus ex jugadores como es el caso de Ramos o Varane, y para Zinedine Zidane.

Elogios a Sergio Ramos

Sobre el excapitán de la entidad merengue, Pérez quiso recordar que el de Camas es "nuestro eterno capitán, el mejor defensa de esta casa, el hombre de la Décima".

Ensalza la figura de Raúl en la cantera

"Raúl es una leyenda del club y una referencia para los más jóvenes. La cantera es nuestra base".

Destaca el proyecto del nuevo Bernabéu

El máximo dirigente de la entidad de Concha Espina ha querido agradecer el trabajo de todos los que están construyendo el nuevo estadio, del que ha dicho que será el orgullo del Madrid

y de la ciudad de Madrid".

El artículo sigue a continuación

"El estadio Santiago Bernabéu será un icono arquitectónico, donde se podrán vivir experiencias únicas todos los días del año. En este tiempo ya se han conseguido avances espectaculares. Se ha finalizado la colocación de las placas fijas del techo. Se ha comenzado de demolición de la fachada y los torreones. Se está llevando a cabo la remodelación de la plaza de Padre Damián. Se ha finalizado el nuevo acceso al terreno de juego, por el que podrán entrar caminos desde el lateral este".

Muy duro con la UEFA



"La pandemia nos ha hecho vivir uno de los momentos más difíciles de la historia del fútbol. La Superliga no es solo una nueva competición. Es mucho más. Se trata de cambiar la dinámica del fútbol. Es libertad. Fue concevida para que los clubes europeos podamos gestionar nuestras propias ligas internacionales. Es el proyecto que hará por fin que se proteja el Fair Play financiero y evitar así que los clubes reciban grandes apoyos financieros, siendo estados o no. También es solidaridad y compromiso para crear una infraestructura en el fútbol, Es respeto por las competiciones nacionales. Los acuerdos establecidos por los clubes fundadores respeta claramente las competiciones nacionales. Los datos nos muestran que las diferentes vías de entretenimiento están alejando al fútbol de los jóvenes. Estamos haciendo que los aficionados nos abandonen. Por ejemplo, el Chelsea y el Madrid nunca se habían enfrentado hasta la temporada pasada, dos equipos históricos. Otro histórico, el Ajax, llegando a semifinales, se vio obligado a jugar una fase previa el curso siguiente. Un formato que no debería seguir existiendo. El de la Superliga será abierto y podrá cambiar según lo que solicite cada momento. Los grandes clubes de Europa teneos la responsabilidad de cuidad el futuro del fútbol. Somos nosotros y no la UEFA los que asumimos todos los costes y riesgos operativos. Un detonante final fue cuando, a partir de abril, la UEFA informó de un nuevo formato con más partidos intranscendentes. Un proyecto que tuvo muchas críticas. 12 de los clubes más importantes del mundo anunciamos la Superliga Europea y fundamos una sociedad con base en Madrid. UEFA denegó cualquier diálogo con la Superliga y contó una historia falsa. No es de recibo que el presidente de la UEFA insulte al presidente de uno de los clubes más importantes de la historia. Dichas amenazas y presiones no tuvieron ningún efecto en tres clubes que suman 20 Champions League. Estos clubes trabajan para que el fútbol siga interesando a las nuevas generaciones. Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid. Es el club más laureado de la historia del fútbol. Y ha velado por las tradiciones del fútbol cuando estas estaban en peligro. Fue el defensor de la creación de la Copa de Europa. La UEFA mostró su radical oposición y nuestro presidente Bernabéu tuvo que sufrir sus continuas amenazas. Lo que resulta aún más transcendente es que la justicia española ha elevado el caso a la justicia europea, donde la UEFA tendrá que declarar sobre el monopolio del fútbol en el continente".

Crítico con La Liga

"A nivel nacional, la actualidad viene marcada por el acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC. Nunca imagine que conocería por la prensa que LaLiga tenía la intención de quitarnos a los socios del Madrid nada más que el 11% de los derechos de televisión durante los próximos 50 años para dárselos a un fondo de inversión. Se trata de una operación repleta de irregularidades que, de haberse llevado a cabo con lo marcado en la primera propuesta, hubiese dañado gravemente a nuestro patrimonio. Tuvimos conocimiento de este acuerdo un día antes de la Asamblea de LaLiga. Para la convocatoria de la asamblea, nuestros abogados pudieron acceder al contrato. Nuestro club decidió iniciares acciones legales contra el presidente de LaLiga como contra el fondo CVC. Se voto con 38 a favor a viva voz, sin que muchos supieran los detalles de este acuerdo. Confiamos que el CSD vele también por el decreto ley que marca que son los clubes y no LaLiga los dueños de sus derechos televisivos, que hasta la fecha nunca habían excedido los tres años".