Florentino: "No podemos dejar que nuestro capitán se vaya gratis, sería un pésimo precedente"

El mandatario de Real Madrid desmintió la posible salida del capitán, reconociendo el ofrecimiento del club chino pero que no será tomado en cuenta.

Florentino Pérez es uno de los protagonistas del lunes en el mundo futbolístico de . Y en una extensa conversación con El Transistor, por Onda Cero, decidió sentenciar la versión de la posible salida de Sergio Ramos hacia el fútbol chino.

"No pasó nada con Sergio Ramos, se le ha dado una importancia que no tiene. No vino a mi casa ni he ido a la suya. nos reunimos en mi oficina porque había una oferta muy grande de un club chino pero no hay transfer, eso funciona para limitar la compra de jugadores porque sino sería imposible. No fue más que eso, una conversación sin mas interés", dejó claro el mandatario, para explicar luego que "'le dije que no podía ser, habría que hablar con el club chino para ver de qué manera lo podría satisfacer, pero no podemos dejar que nuestro capitán se vaya gratis, sería un pésimo precedente. Pero solo se habló de eso, fue una reunión cordial sin más importancia".

Además, se refirió al defensor al mostrarse molesto por ciertas versiones sobre su salario y el de Bale: "me choca que digan que engañamos a Sergio Ramos diciendo públicamente que Bale cobra 12 millones y en realidad cobra 17, eso no es así. Desde que se fue Cristiano, el capitán es el mejor pago de la plantilla. Es el que más gana por merecimiento, es el capitán, un gran jugador, un top. Me ha venido a hablar sobre esa posibilidad de y no le dimos lugar".