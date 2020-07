Florentino Pérez: "Ha sido la Liga más difícil en el momento más difícil"

El alcalde Martínez Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madid, Isabel Ayuso,participaron de los actos de celebración en Valdebebas

El celebró su Liga número 34 de una manera especial en un acto sencilo en Valdebebas. La pandemia impide los actos multitudinario de otras ocasiones. Por ello, las autoridades de Madrid se han desplazado hasta Valdebebas. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han pasado por la casa del Real Madrid para realizar el acto de conmemoración del título de Liga en la ciudad deportiva blanca.

Florentino Pérez: "Esta es una Liga para la historia, nunca la olvidaremos"

El presidente del Real Madrid ha comentado: "Esta Liga es para la historia, jamás la olvidaremos. Este grupo liderado por Ramos, lo ha vuelto hacer, porque no tiene límites. Ocupan un lugar en la historia de este club y de la historia del fútbol. Su entrenador, Zidane, es un símbolo de nuestros valores. Hemos llegado al éxito desde el esfuerzo, la humildad y desde la inteligencia. El Madrid no se rinde nunca uy afronta las disficultades con pasión ganadora", dijo Florentino.

Además, quiso añadir que "esta Liga se ha ganado en un escenario embelmático, en el estaido Alfredo Di Stéfano, guía de nuestro destino. Nuestra Liga 34 es para Madrid y todos los madrileños. Esta ha sido la Liga más difíicil en el momento más dificil", concluyó el presidente blanco.

Sergio Ramos: Habrá muchos rumores, pero esta Liga ha costado mucho"

El capitán del Real Madrid tomó la palabra y comentó en su alocución: "Debemos acordarnos de toda la gente que ha hecho posible la vuelta al futbol. Poder distraer a la gente ha sido importante y hay que ser agradecidos. Debemos de ser ejemplo de todo el mundo y acordarnos de todo lo que hemos pasado", explicó.

Ramos concluyó: Esta Liga es de toda la gente que lo ha pasado mal y del madridismo. Habrá muchos rumores, pero esta Liga ha costado mucho sacrificio. No debemos cansarnos nunca de ganar y aprovechar la oportunidad de jugar en el mejor equipo del mundo. Seguiremos ganando, Hala Madrid"

Luka Modric: "No quiero que se mire el DNI"

"Trabajé mucho en el confinamiento, y este es el fruto. Hemos hecho algo espectacular. A mí lo que me gusta es jugar siempre, pero el mister tiene que rotar. Me siento cómodo jugando. No quiero que se mire al DNI, me gusta que se hable del juego. ¿El City? Este equipo hace que todo sea posible" ha dicho el jugador croata.

Florentino Pérez y Sergio Ramos le entregan la camiseta firmada al alcalde de Madrid, Martínez-Almeidahttps://t.co/icHe2Skye4 pic.twitter.com/bi4ZWyn30I — 24h (@24h_tve) July 17, 2020

Martínez Almeida: "Cuando uno gana 10 partidos seguidos no hay debate"

El alcalde de Madrid comentó: "El ejemplo que dio el club con el coimunciado sobre la afición del Real Madrid, que decidió no celebrar el título en pro de la sociedad, ejemplifica los valores del club, que lleva el nombre de esta ciduad. Es un buen momento para recordar a los que han fallecido y también a los que han fallecido en la vida madridista", dijo.

Y por último, aún siendo reconocido hincha colchonero, felicitó a los madridistas de corazón: "Jamás pensé estar aquí en Valdebebas felicitando al Real Madrid. No hay ruimores, Sergio, Cuando uno gana 10 partidos seguidos, no hay debate ni hay discusión. Sois los merecidos campeones de una Liga que vamos a tener siempre presente", dijo.