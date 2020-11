Flamengo - Racing, por la Copa Libertadores: formaciones, fecha, hora y cómo verlo en vivo por TV y streaming

Tras el polémico 1-1 en la ida, donde fue muy perjudicado por el arbitraje, la Academia va por el batacazo en el Maracaná contra el campeón defensor.

Todavía dura la bronca en Racing por el escandaloso arbitraje del venezolano Alexis Herrera que privó al equipo de Sebastián Beccacece de llevarse una victoria en el partido de ida de los octavos de final de la frente a Flamengo. Con el empate 1-1 en Avellaneda, ahora la Academia viaja a con la obligación de anotar al menos un gol para tener posibilidades de meterse en los cuartos de final.

Tras el triunfo sobre Unión en la Copa Diego Maradona, con el que cortó una racha de cinco partidos sin ganar, el conjunto de Avellaneda va por el batacazo en el Maracaná frente a un rival que llega descansado al partido porque no tuvo actividad a nivel local el último fin de semana.

A continuación, Goal te trae todo lo que tenés que saber de cara al encuentro de vuelta de los octavos.

LA FORMACIÓN DE RACING

El encuentro frente a Unión del fin de semana, en principio, le sirvió a Sebastián Beccacece para darles descanso a los titulares y para que muchos juveniles siguieran sumando minutos en Primera. Con todos descansados, el DT piensa repetir el equipo que jugó en la ida, a pesar de que ya tendrá nuevamente a disposición a Lorenzo Melgarejo, Augusto Solari y Jonatan Cristaldo.

ℹ️ Estos son los convocados que viajarán a Brasil para enfrentar a @Flamengo para el partido de vuelta de los octavos de final de la #Libertadores #AguanteRacing pic.twitter.com/cTvBTLlrKv — (@RacingClub) November 30, 2020

¿La probable formación? Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Soto u Orban, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Matías Rojas; Héctor Fértoli, Lisandro López, Nicolás Reniero.

LA FORMACIÓN DE FLAMENGO

El artículo sigue a continuación

El Megao tuvo el fin de semana libre a nivel local, lo que le permitió a Rogério Ceni recuperar el estado de forma de sus futbolistas. Sin embargo, el tiempo no parece haber sido suficiente para Gabriel Barbosa, quien jugó la ida con molestias físicas y todo apunta a que no estará en condiciones de jugar la revancha. El que sí jugará, en tanto, es otra de las figuras del equipo carioca, Pedro, que se perdió el primer encuentro por una lesión sufrida en las Eliminatorias. La gran duda para el DT es la presencia de Rodrigo Caio, pieza clave en una defensa que está diezmada por la explusión de Thúler en Avellaneda: si el central no se recupera en su lugar aparecerá el juvenil Gabriel Noga, de 18 años.

¿La formación? Diego Alves; Mauricio Isla, Rodrigo Caio o Gabriel Noga, Leo Pereira, Filipe Luis; Willian Arao, Gerson; Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique; Pedro.

DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El encuentro se disputará este martes 1° de diciembre desde las 21.30 en el Maracaná. El arbitraje estará a cargo del chileno Roberto Tobar.

TV Y STREAMING

El encuentro será televisado por ESPN 2, disponible en el servicio básico de todas las cableoperadoras. También se podrá ver online a través de ESPN Play y de los servicios de streaming de los distintos proveedores de cable: Cablevisión Flow, DirecTV GO y Telecentro Play.