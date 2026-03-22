Fiorentina, Paratici: «¿Marotta? Cualquier comparación entre él y yo es engañosa»

Fabio Paratici, director deportivo de la Fiorentina, ha hablado con DAZN antes del partido contra el Inter:





«No me he reunido con Marotta, pero lo haré antes del partido. Hemos compartido un camino importante juntos, me ha enseñado mucho, al igual que me enseñó mucho Andrea Agnelli. Sin embargo, cualquier comparación es engañosa porque tenemos funciones y tareas diferentes, por eso éramos complementarios».





«¿La permanencia? Tenemos que mantener la cabeza fría hasta el final de la liga; en los últimos dos o tres meses hemos tenido algunos baches, pero hemos superado dos rondas de la Conference League y llevamos una buena racha en la liga».





«Kean se ha entrenado más o menos en las últimas semanas, pero hoy está listo para ser titular. Soy muy optimista con respecto a la selección nacional; ir al Mundial es un orgullo para Italia. Gudmundsson tiene calidad; no puedo darte una valoración de todo el año, pero esperamos mucho de él».







