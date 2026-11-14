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UEFA Nations League C
team-logoFinlandia
Bolt Arena
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Finlandia contra San Marino, en directo hoy: ¿quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Finlandia vs San Marino
Finlandia
San Marino
UEFA Nations League C

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Finlandia-San Marino de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver el Finlandia-San Marino con una VPN

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Previa del partido

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UEFA Nations League C - Jornada 6
Bolt Arena

Finlandia recibe a San Marino en el Bolt Arena de Helsinki en un partido de la Liga C de la UEFA Nations League, en el que el equipo de Jacob Friis buscará reencontrarse con la victoria en casa.

Finlandia llega a este encuentro tras dos derrotas consecutivas. Perdió 2-0 ante Albania el 12 de noviembre y cayó 1-0 frente a Bielorrusia en una fase anterior de la competición, lo que le deja en tercera posición del grupo.

Antes de esa mala racha, Finlandia demostró que puede hacer daño a los equipos de este nivel. La victoria por 7-0 sobre San Marino en septiembre y el triunfo por 2-1 ante Albania evidenciaron su calidad ofensiva cuando le salen bien las cosas.

San Marino llega sin haber sumado ningún punto en sus cinco partidos de la Nations League. El equipo de Roberto Cevoli ha encajado muchos goles a lo largo de la competición: recibió cuatro ante Bielorrusia y siete ante Finlandia en el anterior enfrentamiento entre ambos.

La diferencia de nivel entre ambos equipos ha quedado patente en sus enfrentamientos recientes. San Marino ha perdido sus últimos cinco partidos oficiales y ha encajado al menos dos goles en la mayoría de ellos.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver el Finlandia-San Marino.

Noticias de los equipos y convocatorias

Finlandia contra San Marino alineaciones probables

Manager

  • J. Friis

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