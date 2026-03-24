Finalissima 2026: la UEFA y la CONMEBOL confirman la cancelación del evento en Catar y explican cómo solicitar el reembolso de las entradas

La tan esperada Finalissima de 2026, en la que se iba a enfrentar la selección española, campeona de Europa, contra la selección argentina, campeona del mundo, en Catar este mes de marzo, ha sido oficialmente cancelada.

La UEFA y la CONMEBOL confirmaron el 15 de marzo que el partido no se disputará según lo previsto.

En su lugar, España y Argentina se centrarán en los preparativos individuales para la próxima Copa del Mundo de 2026, y ambas selecciones organizarán partidos amistosos alternativos en territorios más seguros.

¿Cómo se pueden obtener los reembolsos de las entradas para la Finalissima?

El Comité Organizador Local ha anunciado que todos los aficionados que compraron entradas oficiales a través de la página web «Road To Qatar» recibirán automáticamente el reembolso íntegro.

No es necesario que hagas nada; el importe se te devolverá a través de tu método de pago original en un plazo de 30 días.

Si compraste entradas a través de mercados secundarios o plataformas de terceros como StubHub, te recomendamos que te pongas en contacto directamente con esos proveedores para iniciar sus procesos de reembolso específicos.

Fecha original Estado Lugar Acción requerida Viernes, 27 de marzo CANCELADO Estadio Lusail (Qatar) Reembolso automático (30 días)

¿Qué ha pasado con el Festival de Fútbol de Catar?

La Finalissima iba a ser el plato fuerte del Festival de Fútbol de Catar 2026.

Sin embargo, todo el festival ha sido cancelado debido a las restricciones de viaje que afectan a los jugadores y a los oficiales.

Los partidos programados en los que participaban Catar, Arabia Saudí, Egipto y Serbia ya no se disputarán en Doha.

Nuevos partidos para España y Argentina

España: Se enfrentará ahora a Serbia el 27 de marzo en un partido fuera de casa, seguido de un encuentro contra Egipto en Barcelona el 31 de marzo.

Se enfrentará ahora a el 27 de marzo en un partido fuera de casa, seguido de un encuentro contra en Barcelona el 31 de marzo. Argentina: Ha regresado a Buenos Aires para disputar dos amistosos en casa en La Bombonera contra Mauritania (27 de marzo) y Guatemala (31 de marzo).

Aunque la cancelación supone una decepción para los aficionados que esperaban ver a Lamine Yamal enfrentarse a Lionel Messi, ambas federaciones han manifestado que la seguridad de los jugadores y la certeza logística fueron los principales motivos que motivaron la decisión.

Los organizadores siguen confiando en que el formato de la Finalissima vuelva en una fecha posterior, una vez que el calendario futbolístico mundial lo permita.