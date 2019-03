¿Fin de la tregua? Millonarios - Atlético Nacional se jugará sin tribuna para hinchas visitantes

El partido por la Liga Águila solo podría contar con hinchas del equipo local.

El experimento social que logró grandes resultados en materia de convivencia durante el Torneo Fox Sports, donde las hinchadas de varios equipos se mezclaron y compartieron la fiesta del fútbol en paz, parece no haber perdurado.

El comité de Convivencia de la ciudad de Bogotá en conjunto con Millonarios ha decidido que no se imprimirá boletería visitante para el juego del próximo sábado en el Estadio El Campín, por lo que los seguidores de Atlético Nacional no podrán hacer presencia en el escenario deportivo.

Sin embargo, César Ardila que es el director de comunicaciones del club Embajador dijo en diálogo con RCN: "No habrá restricción en la venta de boletas, la determinación es que no habrá tribuna para la barra del equipo visitante. No se permitirá el ingreso a las barras populares y la hinchada visitante que quiera asistir, solo se le permitirá el ingreso a la tribuna occidental a los aficionados de Nacional, con boleta individual”