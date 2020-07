Fichajes, ventas y cedidos: ¿Cómo será la plantilla del Barcelona la temporada 2020-2021?

Habrá muchas bajas pero las llegadas de Pedri, Trincao y Pjanic, además de la promoción de Ansu, Riqui y Araújo, permiten limitar las incorporaciones.

Si en algo ha fallado estrepitosamente el esta temporada ha sido en la planificación . Empezó el año con veinte fichas pero el club se desprendió de varios jugadores durante el mercado de invierno para lamentar después las lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembélé, Tuvo que pegar un volantazo fichando a Martin Braithwaite con el mercado cerrado y aun así acabó , entre lesionados y sancionados, con sólo doce miembros del primer equipo a disposición de Quique Setién y sin posibilidad de gastar los cinco cambios permitidos, lo cual ha sucedido apenas en cuatro ocasiones en once partidos.

De momento hay 20 fichas confirmadas para la 20/21

Es una asignatura pendiente que tiene visos de resolverse a la vez que se pretende rebajar la edad media de la plantilla y limar el abismo que existe entre los titulares y los suplentes. Es bien sabido que media plantilla está en venta desde hace meses pero ayer el presidente, Josep Maria Bartomeu, realizó varias aclaraciones a Mundo Deportivo en cuanto al diseño de la nómina de futbolistas de la próxima temporada, que tutela directamente al ostentar las tareas del vicepresidente deportivo desde que Jordi Mestre presentara la dimisión hace un año.

Bartomeu adelantó que "ya tenemos siete fichajes" porque además de la llegada de Pedri González, Francisco Trincao y Miralem Pjanic , el presidente confirmó que "Araujo, Riqui y Ansu suben" a un primer equipo en el que también estará Matheus Fernandes .

Era un secreto a voces que iba a suceder, no sólo por convicción deportiva -que también- sino porque el impacto de la crisis del coronavirus se ha cebado particularmente en el club azulgrana. "El Barcelona es el club del mundo más afectado por la pandemia" resume Bartomeu en una frase que delata una gestión financiera al límite y que hace impensable afrontar operaciones multimillonarias como en otros años e invita a acudir al mercado pensando en intercambiar jugadores y, cómo no, a fijarse en la Masia. De esta forma, las bases de la plantilla de la próxima temporada ya están establecidas .

Ter Stegen seguirá siendo intocable en la portería

La posición con menos dudas es la portería, que seguirá en manos de un Marc-André Ter Stegen que acaba contrato en junio de 2022 y cuya renovación se encuentra parada con el beneplácito del alemán a la espera de que el club tenga un diagnóstico claro del impacto financiero de la crisis del coronavirus. Para Bartomeu su continuidad "es prioritaria" porque "no solo por su calidad como portero sino por su personalidad como jugador, su forma de ser y de relacionarse, es un puntal del vestuario y del futuro".

Porteros Situación Ter Stegen Sigue Norberto Neto Transferible Iñaki Peña (B) Sigue

Para el presidente "es uno de los tres mejores del mundo" y el portero quiere cobrar como tal, algo que el club entiende, comparte y pretende colmar cuando sea posible. Norberto Neto, por su parte, puede salir y su rol lo cubriría Iñaki Peña del filial, con notables actuaciones en la fase de ascenso a Segunda División.

En defensa urge un central y, si se da la oportunidad, un lateral

La llegada de un central es una de las dos grandes prioridades del club en materia de fichajes. Samuel Umtiti y Jean-Clair Todibo ya saben que no continuarán mientras que Ronald Araújo pasará a formar parte del primer equipo pero seguirá faltando otro especialista para el eje de la zaga. En los laterales no se prevén grandes cambios, pues también Jordi Alba y Nélson Semedo tienen garantizada la continuidad a menos que lleguen ofertas irrechazables. Si acaso, Júnior Firpo y Moussa Wagué, que regresa de su cesión al , pueden ser moneda de cambio.

Defensas Situación Jordi Alba Sigue Junior Firpo Transferible Gerard Piqué Sigue Clément Lenglet Sigue Samuel Umtiti Transferible Jean-Clair Todibo Transferible Ronald Araújo Promociona Nélson Semedo Sigue Moussa Wagué Transferible Juan Miranda En espera

También son intocables tanto Gerard Piqué y Clément Lenglet por lo que el Barcelona ya tiene a cinco jugadores asegurados en su retaguardia , por lo que falta incorporar alguno más a la espera de decidir qué hacer con Juan Miranda. Van siete fichas confirmadas.

El centro del campo, una línea que se rejuvenece

Es la zona donde puede haber más cambios pues de los actuales centrocampistas sólo Frenkie De Jong y Sergi Roberto tienen garantizado el sitio además de Sergio Busquets . De momento ya están confirmadas las incorporaciones de Miralem Pjanic, Pedri González y de Riqui Puig . Los dos jóvenes centrocampistas no saldrán cedidos según Bartomeu. "Tendrán ficha del primer equipo" ha adelantado el presidente, igual que Matheus , que regresará de su cesión a . Son siete fichas que se unen a las otras siete, catorce.

Centrocampistas Situación Sergio Busquets Sigue Frenkie De Jong Sigue Sergi Roberto Sigue Arthur Melo Traspasado Ivan Rakitic Transferible Arturo Vidal En espera Riqui Puig Promociona Matheus Fernandes Fichado Rafinha Alcántara Transferible Carles Aleñá En espera Miralem Pjanic Fichado Pedri González Fichado

Por contra, Arthur Melo ya ha sido traspasado y el club trabaja para encontrar una salida a Ivan Rakitic y Rafinha Alcántara mientras estudia qué hacer con Arturo Vidal , que en enero intentó forzar su salida pero actualmente es un fijo para Setién como antes lo había sido para Valverde. También falta por aclarar el futuro de Carles Aleñá .

En ataque ya sólo falta Lautaro

Leo Messi es evidente que es intocable, como Luis Suárez . Ambos vivirán su último año de contrato pero el Barcelona no tiene previsto renovar al uruguayo mientras intenta alargar el contrato al rosarino. Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé tampoco está previsto que salgan si no es a cambio de una propuesta irrenunciable. Son, pues, cuatro fichas más que se unen a los dos nuevos, Ansu Fati y Francisco Trincao , la única cara realmente nueva junto a Pjanic y Pedri a la espera de saber si Lautaro Martínez ficha o no por el Barcelona.

Delanteros Situación Leo Messi Sigue Luis Suárez Sigue Antoine Griezmann Sigue Ousmane Dembélé Sigue Martin Braithwaite Transferible Philippe Coutinho Transferible Ansu Fati Promociona Francisco Trincao Fichado

Para que ello suceda es imprescindible la salida de Philippe Coutinho mientras que Martin Braithwaite también puede tener las horas contadas como azulgrana. De esta forma, el Barcelona contaría ya con veinte fichas a la espera de la posible llegada de Lautaro y un central contrastado.

¿Será Setién el entrenador?

Es la pregunta del millón de euros. La postura pública de Bartomeu sigue siendo que "el año que viene tiene contrato Quique Setién, es el que tenemos contratado" aunque está por ver si seguirá vinculado al club azulgrana si no gana la , si bien a favor suyo juega que ninguno de los candidatos favoritos a sustituirle, Xavi Hernàndez o Ronald Koeman, están a día de hoy por la labor.