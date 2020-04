Fichajes: Los 10 mejores jóvenes ‘fichables’ para el mercado

Los traspasos, en momentos de crisis como el actual, buscan juventud, progresión y rendimiento a coste accesible. ¿Qué promesas toca fichar?

Cuando la pandemia que azota cruelmente nuestra manera de ser, de pensar y de actuar, llegó a nuestras vidas hace apenas unos meses, nadie podría haber imaginado la incidencia absoluta que iba a tener en todo aquello que nos rodea. El mundo, de repente, parece incapaz de responder ante un virus que infectó todo, absolutamente todo lo que conocemos y lo que somos. El fútbol, habitual sostén de sensaciones amargas y reconocible estimulador en días débiles, jamás caía, siempre se mantenía en pie y nunca había sido rebasado por muy fuerte que fuera la crisis, la problemática o la limitación. Y, pese a todo, esta vez, el fútbol ha mostrado su único punto negro, el de ser natural, real y humano. Debilitado y abrumado por la situación que se le viene encima, todos los que formamos esta enorme comunidad mundial que persigue de una u otra forma a la pelota, buscamos respuestas.

Y aunque aún no la tenemos, quienes siguen trabajando a destajo en busca de mantener el ojo veloz y la mano rápida para cuando se permita volver a contratar futbolistas, sabe que nada volverá a ser lo mismo. Es época de economías frágiles, déficits evidentes en cualquier rama de los clubes y, por tanto, momento perfecto para demostrar que el trabajo de analistas estadísticos y scouts, es absolutamente clave en el fútbol actual. Para facilitar aun más esa labor y sabiendo que las cifras de mercado van a reducirse considerablemente estos próximos años, hemos desarrollado una lista de 10 futbolistas que, en edad aun de juventud y desarrollo, son altamente valorados en un contexto como el actual. No son caros, no son impagables y, lo más importante, son una apuesta fija de futuro y corto plazo. ¿Cuál es de estos futbolistas contratarías?

Myron Boadu (Delantero – AZ Alkmaar)

¿Qué futbolista semi-desconocido a principios de temporada, de esos que probablemente jamás habíais escuchado, ya es una estrella en solo unos meses? Puede que a la cabeza vengan algunos, pero desde el real anonimato (salvo torneos inferiores), el único que rompió todos los moldes fue Myron Boadu.

Nacido en Ámsterdam pero de ascendencia ghanesa, es producto 100% cantera del AZ Alkmaar, lo que mete de lleno al club en la lista de grandes clubes formadores. Llegó a los 14 años, debutó con el filial a los 16 marcando goles que valieron el ascenso al segundo nivel neerlandés y, debutando ya como profesional, marcó gol para convertirse en el más joven del club en lograrlo al máximo nivel (con 17 años y 212 días). Todo iba tan perfecto, que una grave lesión de rodilla hace más de un año, parecía secarlo de golpe, pero no bajó los brazos y meses después, estaba listo para su gran explosión. Hoy, sólo con 18 años, es la gran revelación de la y uno de las grandes nombres de Europa. Rápido, inteligente, móvil y de enormes movimientos dentro del área, sus 14 goles este curso, unida a la gran imagen del AZ de poder incluso arrebatar al el título nacional gracias a su rendimiento (y el de su gran compañero, otro nombre que metería en la lista, Calvin Stengs), lo llevaron hasta la mismísima convocatoria con los Paises Bajos porque Koeman quería tenerlo presente. El presente ya es suyo. El futuro… brutal.

Jonathan David (Delantero – Gent) :

Que Canadá es uno de los países que más futuro trae de cara a los próximos años viniendo desde un perfil muy terciario, es una realidad gracias a Alphonso Davies (Bayern, una de las grandes perlas del momento) y a Jonathan David, que la selección canadiense supo ‘pescar’ a tiempo. Y es que este delantero nació en Brooklyn, barrio de Nueva York, por lo que debería ser convocable para USA. Y, sin embargo, sus padres son haitianos, por lo que sólo con tres meses, se mudó a Puerto Príncipe, capital de Haití. En tales circunstancias, David parecería tener un futuro delicado, más aun como futbolista, pero a los 6 años sus padres emigraron a Canadá y allí hicieron vida. Su hijo, encontró un impulsor perfecto en el fútbol, actuando para diversos clubes de Ottawa. Tanto, que pese a encontrar pronto opciones para jugar en las Ligas de Canadá o estadounidense, se negó y se centró en encontrar, como sea, una vía a Europa.

Su meta se fraguó en las selecciones inferiores de Canadá, donde es estrella juvenil desde los 15 años, se salió en el torneo de Toulon con 18 años y ahí, lo captó el radar del Gent. En enero de 2018 fichó, en agosto debutó, empezó a jugar con continuidad, a marcar goles y a impresionar con la absoluta de Canadá. Todo junto, bien mezclado, lo ha convertido en el máximo goleador de la liga belga, donde demostró potencia, arrancada, velocidad y una capacidad rematadora increíble tanto a primer toque como tras desbordes o jugadas individuales, pero todo en pocos metros, donde su explosividad es diferencial.

Donyell Malen (Delantero – Eindhoven):

Resulta especialmente extraño el camino que ha tenido la actual perla del PSV teniendo en cuenta que los de Eindhoven son grandes formadores de jugadores jóvenes. Y es que Malen, que hoy tiene 21 años, ya recorrió diferentes etapas de todo perfil y desenlace. Se formó en el Ajax (rival del PSV), pero a los 16 años, decidió arriesgar y marcharse a , porque era ya una promesa evidente y el le tentó tras rechazar propuestas de o . Y empezó a brillar casi de inmediato, jugando con los juveniles y en la Youth League como un verdadero Gunner de futuro, firmando incluso contrato profesional y debutó en una gira asiática. Y, cuando todo parecía fluir, el mercado sorprendió y el Arsenal lo vendió al PSV entre grandes polémicas internas por el manejo de la cantera.

Se salió en el filial, fue elegido mejor futbolista de la 2ªDivisión holandesa, donde fue el máximo goleador y dio el salto poco después al primer equipo, donde no ha parado de crecer y explotar por completo este curso. Marcó 5 goles ante el PSV en septiembre de 2019 y, desde ahí, fue imparable. Días después debutó con los Paises Bajos, marcó ante el gol de la victoria y sólo lo freno una lesión de rodilla poco antes del parón del fútbol en marzo. Rápido, regateador, habilidoso y con una capacidad de encontrar el gol con facilidad, lo colocan en un lugar privilegiado para encontrar nuevos retos.

Ozan Kabak (Defensa – ):

Ha encontrado, casi sin imagnarlo, la mejor generación de centrales de su historia, la que más apunta y la que mejores perspectivas de futuro despierta. saca pecho, orgullosa, de la aparición de Soyuncu (Leicester), Demiral ( ) o Ayhan (Dusseldorf) y, ahora, de Ozan Kabak, que despega en el Schalke. Curtido en el , encontró titularidad poco después de lograr su debut y fue vendido al con sólo 18 años, en una venta que generó enorme animadversión entre la hinchada, aunque dejó 11Mill€ que representan la venta más cara de un canterano en muchos años. Su curso fue cumplidor y aunque su equipo descendió, el Schalke le había tentado y pagó 16Mill€.

Su crecimiento ha sido magnífico. Gran salida de balón, enorme capacidad para el corte, rápido para regresar y una gran amenaza a balón parado ofensivo, donde siempre logra encontrar espacios para su gran remate de cabeza. Un adelantado en esas lides que pretende seguir apuntalando mejoras para convertirse en uno de los mejores zagueros del futuro. El Schalke tiene un valor poderoso de mercado que ya tientas los mejores de Europa.

Odsonne Edouard (Delantero – ):

Los que seguimos el fútbol de selecciones inferiores, ya conocemos a Edouard de sus exhibiciones con a diferentes niveles, porque siempre fue uno de los ‘9’ más impactantes que nos dejaron estos torneos en los últimos tiempos. Por ello, el foco en su rendimiento estaba puesto hace tiempo, pero le costó conseguir estar a la altura.

Criado en Bobigny y contratado por el con sólo 13 años, desarrolló allí su carrera mientras brillaba con Francia en inferiores. Sin llegar a debutar como parisino en la élite, lo cedieron al , donde tuvo un incidente con otro compañero y un disparo de arma. Pese a que se supo, muchos meses después, que no fue él quien disparó, fue acusado a pena de cárcel cuatro meses y a una multa de 6.000€ por formar parte, pero pudo salir de semejante caos. Aquello eliminó opciones en Francia, pero el Celtic, basándose en lo que había demostrado como juvenil y en que le funcionan muy bien los delanteos potentes, rápidos y de pegada rematadora con grandes habilidades adicionales, confió en él. Acierto total, pues en su primer curso cedido, marcó 11 veces en el triplete ‘católico’. Suficiente para que lo ficharan por unos 9Mill€, el más caro de su historia. Y, sin embargo, creció aun más su nivel con 21 goles este curso, lo que acrecentó su valor, lo coloca como una de las perlas del merad y le asegura un traspaso de mucha más mediaticidad. Quien busque un delantero capacitado para el remate desde infinidad de registros y sin más dilación, aquí tiene un nombre ideal.

Patson Daka (Delantero – Salzburg):

Si decimos que es delantero, que acaba de explotar en el Salzburg y que es el recambio de Haland, probablemente ya sea suficiente argumento para prestarle atención. Pero si, además, resulta que es zambiano (algo inusual en la élite) y que hace apenas tres años, aun jugaba en su país buscando un hueco para brillar en Europa, la historia toma forma muy atractiva. Y es que el radar siempre efectivo del poderoso equipo austriaco (que lo cazó en la Copa África Sb 17), le asegura un gran futuro hacia el destino que sus goles le marquen desde ya.

Daka quemó la etapa habitual que el Salzburg genera para sus promesas, la de cederlos a su club ‘satélite’ el Liefering. Se estabilizó, adaptó y explotó cuando le dieron opción. Suma 19 goles este curso gracias a su determinación por cada pelota, a la que acude con garra, fuerza y energía. Piernas larguísimas, zancada poderosa, potencia y explosividad que le comparan directamente con Haland, aunque es un gran lector del juego interpretado genial los desmarques y sabiendo ejecutar remates con ambas piernas. Difícil pensar que, en el universo Red Bull, se le vaya a pasar probarlo al . ¿Su próximo paso?

Adolfo Gaich (Delantero – ):

Está necesitado, mucho, el fútbol argentino de encontrar de nuevo una hornada de futbolistas jóvenes que lo coloquen como origen especial creando promesas. Europa dejó de mirarlos con tanta atención aunque ahora, Gaich ha logrado recuperar cierto foco. Este delantero cordobés, de 21 años, responde a un canon diferente pues su 1,90 de altura lo convierte en un rematador muy diferente a lo habitual en el fútbol argentino.

Fue el máximo goleador del Preolimpico con , donde todos disfrutan ya de sus goles con ese tremendo remate con su pierna derecha, seguramente de lo mejor que se haya visto en inferiores con la albiceleste en mucho tiempo en lo que respecta a un goleador puro. Estuvo muy cerca de ser contratado por el Brujas en invierno pero no se hizo cuando todo se daba por sentado. Ahora, San Lorenzo tendrá aun más propuestas y sabe que no va a poder frenarlas de nuevo.

Thiago Almada (Enganche – ):

Más puro, original y reconocible en la estructura habitual de perlitas que se fraguan en los potreros argentinos, es la aparición del gran enganche que maneja la albiceleste del futuro. Almada es la joven promesa de Vélez, que siente orgullo tras años sin poder mostrarse en el mercado con proyectos de esta autoridad. Y es que el menudo ‘10’ (mide apenas 1,70), encandiló al planeta en el Sudamericano Sub 20 de 2019 y, desde ahí, todos lo siguen de cerca.

Habilidoso, diestro pero de gran dominio con ambas piernas, especialista en gambetas, recortes, cambios de ritmo y giros, así como una visión de juego diferencial que lo convierte en un creador diferencial de juego y en un armador notabilísimo para su edad, apenas 18 años. Busca, invita al dribling, siempre quiere amenazar espacios y se sabe especial cuando tiene la pelota pegada al pie. La perlita del Fortín tiene los días contados en Liniers y ya suena para Inter de Milan o Manchester United. ¿Es para tanto? Sí, es para tanto.

José Macías (Delantero – Guadalajara):

Las Fuerzas Básicas de Chivas siempre fueron uno de los pocos epicentros que el fútbol mexicano lograba hacer trascender de cara a ser enfocado con optimismo desde el exterior por clubes de mucha relevancia internacional. Hasta allí se asoman de vez en cuando porque, sobre todo, un día surgió Chicharito Hernández. Ahora ese rol le toca asumirlo a la nueva perla goleadora azteca, José Macías. Sólo tiene 20 años, pero cuando debutó en la élite con 17, su irrupción fue tan prometedora, que parecía encarrilarse pronto hacia grandes metas. Su segundo año en Chivas fue pobre en oportunidades y acertó de lleno marchándose cedido a León, donde explotó con 19 goles en dos cursos, que lo hicieron regresar a su ‘casa’.

En Jalisco es ya la estrella, hasta el punto de que sus goles y su aparición en la selección mexicana, destilan un aroma especial. Gran interpretación en el área, rápido finalizador, usa ambas piernas, buen remate de cabeza y, además, personalidad ganadora para ser quien lidere el lanzamiento de penaltis en sus equipos. Un atacante con variedad y que tiene el año clave para terminar de demostrar su valía antes de ganarse un súper contrato rumbo a Europa.

Gabriel Veron (Extremo Derecho – Palmeiras):

En el momento en el que recuperó la supremacía del mercado de promesas sudamericano y compite por serlo claramente a nivel planetario (que pregunten por Vinicius, Rodrygo, Reinier…), no paran de prodigarse nuevos ejemplos de perlitas que llegarán en breve al siguiente salto. Y uno de los que está en lo más alto de la lista es Gabriel Veron (sin tilde en la o). El canterano de Palmeiras, pronto fue apodado ‘La Brujinha’ pro su apellido y la tradición de los argentinos Verón, pero no comparten estilo. Extremo habilidoso, regateador, profundo, constante desborde y búsqueda de amenazas exteriores, maneja una calidad técnica increíble para marcar diferencias en detalles que multiplican sus alternativas para desequilibrar a cualquier rival.

Fue elegido Mejor Jugador del Mundial Juvenil de 2019 y ha llevado a su club a vencer el Paulistao y la Copa de Brasil juveniles en el último año. Justo acababa de encontrar regularidad en el primer equipo (llevaba 7 partidos ya en la élite) antes de que llegara esta pandemia que todo lo frenó, pero su carrera apunta a grandes retos inmediatos con tan sólo 17 años en su currículum, que espera en blanco para rellenar numerosos afectos desde ya.