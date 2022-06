El club quiere seguir contando con Lopetegui al frente y realizar una gran revolución en la plantilla con ventas importantes.

El Sevilla ya trabaja en la temporada 2022-2023. Será una temporada de muchos cambios como han anunciado tanto el presidente, José Castro, como el director deportivo, Ramón Rodríguez "Monchi" aunque aún hay muchas incógnitas que resolver hasta el próximo 31 de agosto cuando se cierree el mercado ya con la temporada empezada.

Cómo será el Sevilla de la temporada 2022-2023

Entrenador

El club ha mostrado su apoyo público a Julen Lopetegui para que siga al frente del equipo. No obstante, en las últimas semanas ha habido mucho ruido en torno a la figura del técnico vasco. El preparador ha estado en el foco de las críticas de parte de la afición tras un último mal tramo de la temporada en el que pasó de la segunda a la cuarta plaza. El Sevilla perdió su fiabilidad en los últimos partidos, casi no perdió pero empató demasiado y le costó mucho sacar los partidos adelante y, especialmente, tuvo problemas para ver portería, en parte por el estilo defensivo del equipo pero también por el desacierto de sus hombres de arriba de cara al gol.

Lopetegui tiene contrato hasta 2024 y el Sevilla asegura públicamente que quiere que siga pero aún no se han terminado de resolver las dudas sobre si seguirá al 100% y será el técnico que ha cosechado numerosos éxitos y récords desde que llegó a Nervión el que encabezará esta nueva revolución para la temporada 2022-2023.

Fichajes, jugadores y plantilla del Sevilla para la temporada 2022-2023

El Sevilla plantea hacer una amplia reestructuración de su equipo. En ese sentido, el club ha dejado claro que habrá ventas para recaudar fondos. El primero en salir ha sido Diego Carlos, su venta al Aston Villa ha servido para que la entidad equilibre sus cuentas y no presente pérdidas este curso tras su prematura eliminación de la UEFA Champions League.

La venta del brasileño no será la única y el club está abierto a estudiar ofertas por casi todos sus jugadores. En ese sentido, el próximo en salir podría ser Jules Koundé. Como ya publicó GOAL, el Chelsea insistirá en su fichaje y si llega una oferta que se acerque más a su cláusula, el club le dejará marchar tras retenerlo dos veranos seguidos.

Yendo línea por línea, la que menos movimiento podría tener es la portería. Bono ha sido el mejor jugador de la temporada 2021-2022 en la que se proclamó Zamora de LaLiga por primera vez en la historia del club de Nervión. El marroquí renovó recientemente, se le subió el sueldo y la cláusula y sólo la llegada de un grande con muchos millones de por medio podrían sacarlo de un club en el que es feliz y se siente valorado. Por su parte, Dimitrovic cumplió cuando le tocó jugar, asumió su suplencia con una buena actitud y tiene un contrato largo que hace pensar que seguirá en el club.

La defensa busca nueva columna vertebral

La defensa sí va a sufrir grandes cambios. La salida de Diego Carlos es un hecho y la de Koundé está asumida. El club tiene mucha confianza en Rekik para que gane protagonismo tras ser un fiable jugador número 12 en varias posiciones en las dos últimas temporadas.

Aún así acudirá al mercado en busca de centrales. Ya han salido a la palestra varios nombres como el del argentino del Feyenoord, Marco Senesi, o el belga, Jason Denayer, que termina contrato con el Olympique de Lyon y a sus 26 años busca un nuevo destino.

En el lateral derecho, Jesús Navas es incuestionable y renovó hace sólo unos meses. Montiel ha vivido una temporada de adaptación positiva aunque las lesiones le han impedido competir por hacerse indiscutible aunque tras sólo un año en el club sólo una buena oferta podría sacarle de Nervión. En el carril izquierdo, Acuña renovó y cuenta con la confianza de Lopetegui a pesar de que no brilló en exceso en el último tramo del curso. Por su parte, Augustinsson no ha cumplido con las expectativas cuando tuvo que jugar y su rendimiento invita en pensar en una salida y ya tiene alguna propuesta de Turquía.

Cambio de cromos en el centro del campo

En la medular hay tres hombres que parecen tener el puesto asegurado. Fernando renovó por dos temporadas y el equipo notó su baja tras tener que pasar por el quirófano.

El brasileño trabaja para volver completamente restablecido en la pretemporada.

Joan Jordán está una posición similar, el club demostró su confianza en él renovándole hasta 2027 y se espera que las vacaciones le sirvan para descansar y volver más fresco tras una temporada en la que la acumulación de minutos por las lesiones de sus compañeros le hicieron acabar extremadamente fatigado.

Tampoco se espera movimiento con Rakitic, tiene dos años más de contrato, está en su casa, es una leyenda y aunque ha sido muy irregular, lo ha jugado casi todo en una temporada con muchas lesiones y con menos carga de minutos podría recuperar su mejor nivel.

El resto de centrocampistas tienen un panorama menos claro.

Delaney ha sufrido varios percances en su primer año y no terminó de asentarse en el once, ha brillado más como interior que como pivote. Aún así, es un recién llegado y lo normal es que siga aunque tiene cartel en el mercado. Óliver Torres tampoco ha terminado de tirar la puerta abajo, ha sido un recurso interesante para Lopetegui en algunos tramos de la temporada pero una buena oferta podría cambiar su futuro aunque tiene contrato hasta 2024.

Por su parte, Gudelj ya estuvo en las quinielas para salir la pasada temporada. Tiene una ficha alta, entra en el último año de su contrato y el curso pasado jugó más de central que de mediocentro. Una salida puede ser lo mejor para ambas partes.

Certezas e incógnitas en el ataque

En las bandas, a priori se cuenta con la continuidad en el carril derecho con Lamela y Tecatito recién fichados y Suso, jugador muy del gusto de Lopetegui, ultimando la recuperación de su grave lesión. En la izquierda, Ocampos ha bajado su rendimiento esta temporada, se le ha visto especialmente obtuso en los últimos partidos de la temporada y, según "Marca", ni el jugador ni el club descartan poder escuchar ofertas interesantes este verano. El Papu Gómez ha asegurado públicamente que quiere seguir al menos una temporada más de las dos que tiene firmadas. Tiene cartel en Italia pero un destino más exótico está casi descartado porque quiere preparar en el Sevilla o al menos en la élite el Mundial de Qatar 2022.

Los tres delanteros no tienen claro su futuro

Munir sí tiene muchas opciones de salir. Su papel ha sido discreto esta temporada salvo un repunte en febrero y marzo. Tiene una ficha alta, entra en su último año de contrato, el Sevilla no pediría un traspaso demasiado alto y tiene cartel en España, donde el pasado verano ya estuvo cerca de ir al Getafe.

Arriba, En Nesyri ha vivido una temporada durísima. Las lesiones le hicieron desaparecer casi cuatro meses y después sólo fue capaz de anotar un gol y estuvo lejos de su mejor versión. El Sevilla rechazó ofertas importantes de la Premier League por él pero si vuelven a llamar a su puerta podría cambiar la decisión.

En el caso de Rafa Mir, su contrato de seis años firmado hace menos de 9 meses hacen pensar en su continuidad. Sus números han sido buenos en su primera temporada a pesar de lidiar con la presión de ser titular en partidos de máximo compromiso aunque en la última jornada liguera dejó algunas dudas sobre futuro al ser cuestionado por el futuro. Como con casi todos sus compañeros, el Sevilla se lo podría pensar por la cantidad adecuada de dinero.

Si hay salidas, el Sevilla apostaría en las bandas por firmar a jugadores con más velocidad y gol y que jueguen menos al pie, mientras que para la delantera sabe que necesita más gol y un jugador más autosuficiente fuera del área para combinar con sus compañeros.

Sin hueco para los cedidos y mirando a la cantera

También tendrá que buscar salida el Sevilla una salida a los cedidos. Rony Lopes e Idrissi no han despuntado en el Olympiacos y el Cádiz y volverán a buscar equipo. En el caso del portugués no se descarta incluso una rescisión al entrar ya en su último año de contrato. Óscar Rodríguez vuelve procedente del Getafe pero podría volver al Coliseum a lo largo del verano. Por su parte, De Jong sí ha hecho bastantes goles en el Barça pese a no ser titular desde la marcha de Koeman y el PSV insiste en su vuelta aunque su principal deseo es quedarse en el Camp Nou, donde no parece tener hueco.

Por su parte, el club ha insistido en que quiere que haya más presencia canterana en el primer equipo. Sólo Iván Romero ha tenido minutos con cierta asiduidad esta temporada y su nombre junto al de Luismi, Juanlu, Valentino o Pedro Ortiz están marcados para al menos estar presente en la pretemporada.