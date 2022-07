Ferran Torres: “Ya sabemos que Lewandowski quiere venir al Barça”

El jugador del Barcelona atendió a la prensa en Foios, su localidad natal, en la cuarta edición de su campus.

Este jueves, Ferran Torres visitó la cuarta edición de su campus, que se celebra desde el 4 de julio en Foios, su localidad natal. Y el jugador del Barcelona aprovechó también la ocasión para hablar con la prensa y dejar una gran pista sobre el mercado de fichajes del club catalán: “Ya sabemos que Lewandowski quiere venir al Barça”.

El delantero, además, repasó otros temas de actualidad, sin escaparse de las preguntas…

Su año en el Barça: “Fue un año raro, con la lesión, el fichaje por el Barça en invierno... Yo lo di todo, pero es verdad que quizás podría haber dado más, pero yo me dejé todo lo que tenía en el campo. Este año empezando la temporada desde cero, con los fichajes, creo que veremos al mejor Ferran”.

La temporada del Mundial: “Está claro que hay que dosificarse, pero, como te digo, es el club el que te lo da todo y la oportunidad de ir al Mundial, y por eso no te puedes dejar nada”.

Jugar con Lewandoski: “Obviamente, me encantaría jugar con él, sabemos todos el jugador que es, los goles que ha marcado en las últimas temporadas, ya sabemos que él quiere venir al Barcelona y vamos a ver si llegan a algún acuerdo con el Bayern”.

La posibilidad de fichar a Carlos Soler: “No he hablado con él sobre su posible fichaje. Es verdad que él acaba contrato el año que viene y ojalá pueda ayudar al Valencia en lo máximo posible porque sé que también es su casa para él. Vamos a ver qué pasa, pero claro que me gustaría jugar con él. Es un jugador top, es muy bueno y se está viendo también con la selección. Está capacitado para jugar en el Barcelona”.

Fichaje de Gattuso por el Valencia: “No he hablado con ningún compañero, pero sabemos que el Valencia es un gran club, si lo han firmado es por algo y yo creo que le va a dar buen ambiente al equipo seguro, espero que le vaya muy bien. Me encantaría ver al Valencia arriba, en la parte alta, porque el Valencia para mí es todo, es el club de mi casa, el que me lo ha dado todo y ojalá le vaya mejor esta campaña”.

Opción de volver al Valencia: “Claro, siempre lo he dicho, es mi casa y el lugar que me lo ha dado todo y por supuesto en un futuro me encantaría volver”.

El IV Campus Ferran Torres, una realidad

“Estoy muy contento de estar aquí en Foios, en mi casa, haciendo este Campus, hoy he venido a lo más importante, pasar un día con los niños, sacarle sonrisas viendo como se divierten, como se lo pasan bien. Además, también queremos que vean como soy más allá del fútbol, con la sostenibilidad, con el cuidado de los animales y ver si de una manera u otra se les pueden inculcar esos valores positivos”, declaró el propio Ferran Torres, explicando así su proyecto.

El futbolista ha compartido experiencias y entrenamientos con los 110 niños y niñas. Las principales intenciones de esta iniciativa: el aprendizaje a través del deporte, la educación ambiental y la sensibilización sobre la tenencia responsable de animales. Entre las actividades extradeportivas realizadas durante la semana, se incluye un ‘beach clean-up’ en la playa de Foios, en la que se han recogido 26 kilos de residuos y plásticos, en una acción realizada junto a la fundación Kick Out Plastic, de la que el futbolista es embajador.