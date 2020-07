Fernando Castillo tiene ofertas en Estados Unidos

El volante tiene una oferta en ese país, que podría concretarse el próximo año.





Fernando Castillo, quien juega en el 11 Deportivo y hace unas temporadas prestó sus servicios en FAS, comentó que tiene una oferta en , pero no quiso dar el nombre del posible destino.



En conversación con “El Gráfico”, Castillo manifestó que la oferta "es para el fútbol de Estados Unidos y sería para el próximo año. Es algo que siempre se me había negado el poder ir fuera del país. Años anteriores tuve también la oportunidad de salir pero me lesioné y se cayó todo, por lo que ahora espero tener esto de la mejor manera”.





Sobre sus metas para el próximo torneo con los fronterizos, dijo: “Primeramente quiero sumar todos los mismos minutos que pueda, verme bien en el torneo porque tengo una oferta fuera del país que la estoy concretando. Estoy en esas pláticas y espero que todo salga bien”.