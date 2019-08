Fernando Castillo: “La oportunidad que nunca me dieron en FAS acá me la están dando”

Fernando Castillo dialogó con el Grupo Dutriz sobre el gol que le anotó a FAS en el minuto 89 y que le dio el triunfo a Águila.

Gracias a Dios se dio la oportunidad de sacar un buen resultado y hacer las cosas de la mejor manera. El profesor me dio la confianza”, explicó Fernando Castillo sobre la oportunidad que tiene en Águila en su primer torneo como negronaranja.

El volante salió del equipo tigrillo tras un torneo Clausura en el que tuvo poca chance por parte del técnico Dowson Prado. Se fue al archirrival donde fue recibido con los brazos abiertos y ya responde con goles: “La oportunidad que nunca me dieron en FAS acá me la están dando. Este equipo es grande y tenemos que estar en los primeros lugares. Los clásicos se deben salir a ganar. Los clásicos se ganan o se ganan. Yo dije que iba a marcar y Dios me dio la oportunidad de callar muchas bocas”.