Fernando Beltrán se ilusiona con Selección Mexicana

Fernando Beltrán, mediocampista de Chivas, descarta sentirse inferior al resto de futbolistas mexicanos que han cumplido un proceso en selecciones menores para un posible llamado a Selección Mexicana.

Beltrán es una de las opciones de Gerardo Martino para la Fecha FIFA de marzo cuando el Tri enfrente en Estados Unidos a Paraguay y Chile. La conexión del Tata con el originario de la Ciudad de México comenzó en la jornada 2 del presente torneo cuando el Rebaño visitó el Estadio Azteca para enfrentar a Cruz Azul, de acuerdo a reportes de Goal.

“En desventaja no me siento, donde hablamos es dentro del campo. A lo mejor llevarán más proceso que yo, Adentro del campo puedo hablar y echar la mano para pedir ir a Selección Mayor, Sub22, es un orgullo representar a mi país, ahora que va a venir el Profe (Martino) trato de hacer lo que yo sé, no inventar para ver si se puede dar”, expresó, a menos de 24 horas de la visita del seleccionador a las instalaciones de Verde Valle para observar los trabajos del equipo de José Saturnino Cardozo en compañía de Yon de Luisa, presidente de la Federación y Gerardo Torrado, director deportivo.

“Todavía no pasa. Me motiva saber que puedo ir a Selección, mi vida sigue siendo igual, sigo siendo el mismo, sigo disfrutando de ir a mi casa, venir a mi casa, trato de que todo sea igual para no empezarme a ir por otro camino”, agregó.

Apenas este miércoles, el timonel José Saturnino Cardozo lo candidateó como uno de sus siete pupilos que deberían formar parte del proceso del equipo tricolor. “Que el Profe Cardozo hable así de mi, que me ponga candidato es como un sueño, un orgullo representar a tu país. Me llena de orgullo, de mucha motuivación, me está dando mucha confianza. Llegar a Selección es mi sueño, dios sabrá cuando y en que momento”, señaló.