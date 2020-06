Fernández Cedrés explicó los motivos de su regreso tardío

El mediocampista uruguayo de Guaraní ya está en Paraguay y se encuentra cumpliendo con la cuarentena obligatoria.

Rodrigo Fernández Cedrés fue el último extranjero del plantel aurinegro en reingresar a territorio paraguayo y ahora solo le queda realizar el encierro por 14 días.

"Estuve esperando por mucho tiempo el permiso de , para el retorno que nunca salió. Eso demoró mucho mi vuelta", comentó el mediocampista uruguayo a la AM780 de Asunción, este viernes.

"Esto es un desafío mental. No es fácil estar encerrado 14 de días en una habitación”, expresó el volante de 24 años.

"Tomo mate, me gusta informarme. A veces hablo por videollamada con mi familia y amigos o juego un poco a la Play, aunque no me gusta tanto”, comentó.

Otros jugadores del equipo que dirige Gustavo Costas que hicieron cuarentena y están próximos a integrarse a los entrenamientos son Raúl Bobadilla, Bautista Merlini, Hernán Lopes y Nicolás Maná.