¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.

Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión. Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

La UEFA Champions League por televisión

Fenerbahçe vs. Liverpool: hora del partido

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe vs. Liverpool, hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?

El partido de la Champions League entre el Fenerbahçe y el Liverpool se retransmitirá en directo por DAZN.

Los temas de la semana: ¿cómo les fue al Fenerbahçe y al Liverpool?

El Fenerbahçe llega a este partido con un balance flojo: en sus últimos cinco encuentros oficiales, el club solo logró una victoria, además de un empate y tres derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Göztepe en la Süper Lig. Especialmente dolorosa fue la goleada por 0-6 ante el Aston Villa en la Champions League, mientras que el 2-2 contra el Slavia Praga representa su único punto conseguido en Europa. En cinco partidos, el Fenerbahçe marcó nueve goles, pero encajó once.

El Liverpool llega en mucho mejor estado de forma: suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y solo la derrota por 0-1 ante el Arsenal empaña su balance. Destacan especialmente el triunfo por 4-3 ante el Villarreal en la Champions League y el 2-0 frente al Brighton en la Premier League. Los Reds marcaron ocho goles y encajaron solo tres en ese periodo.

Fenerbahçe vs. Liverpool: alineaciones

Fenerbahçe vs. Liverpool: estado de forma

Fenerbahçe vs. Liverpool: balance de enfrentamientos directos

Fenerbahçe vs. Liverpool: las clasificaciones