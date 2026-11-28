¿Quieres acceder con mayor seguridad a tu servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con bloqueos geográficos? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión.

Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión. Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: hora del partido

Superlig - Jornada 13 29 nov 2026 - 11:00 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe recibe a Erzurumspor FK en la Süper Lig. El partido se disputa en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul.

El equipo local llega con el impulso de sus resultados en Europa. Fenerbahçe ganó su último partido de la Liga de Campeones por 1-0 en el campo del Shakhtar Donetsk, después de haber derrotado al Liverpool por 3-2.

En la liga, las cosas no le han ido tan bien. En su último encuentro solo pudo empatar 2-2 ante Kocaelispor y, a finales de octubre, perdió 1-2 frente a Göztepe. El entrenador Emre Belözoglu debe gestionar la combinación de competición europea y liga.

Erzurumspor llega con mucha menos confianza. El equipo dirigido por Serkan Özbalta perdió su último partido por 0-1 ante Göztepe, su tercera derrota en los últimos cuatro encuentros de liga.

Entre tanto, el equipo visitante logró una victoria a domicilio por 3-1 ante Gaziantep FK. También ganó 2-0 a Eyupspor. Sin embargo, esos resultados se remontan ya a varias semanas atrás.

Los dos clubes están separados por siete puestos en la clasificación. Quienes quieran seguir el partido encontrarán a continuación toda la información sobre el canal de televisión y la retransmisión en directo por internet.

La semana de Fenerbahçe y Erzurumspor FK: ¿qué ha pasado?

Fenerbahçe ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente ganó 1-0 en el campo del Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones. Antes empató 2-2 ante Kocaelispor y venció 5-0 a domicilio a Corum FK. En total, Fenerbahçe marcó 12 goles y encajó 6.

Erzurumspor acumula dos victorias y tres derrotas. Perdió su último partido por 0-1 ante Göztepe y, antes, cayó 1-2 en el campo de Rizespor. El balance goleador del equipo visitante es de 7:7.

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: alineaciones

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: estado de forma

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: enfrentamientos directos

Fenerbahçe vs. Erzurumspor FK: clasificaciones