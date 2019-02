Félix Sánchez, técnico de Qatar: “Vidal es un motor, pero el jugador más desequilibrante es Alexis”

El DT de los qataríes ya palpita lo que le espera en la próxima Copa América. Además, tuvo palabras para sus rivales en el Grupo B.

Para Qatar, estar en la Copa América de Brasil 2019 se presenta como una gran ocasión para ganar roce internacional y adquirir competitividad, pensando en el Mundial del 2022 donde serán anfitriones.

Después de no lograr clasificarse para Rusia, para los qataríes estar en la cita "es básico para la preparación de nuestros jugadores", reconoció en diálogo con La Tercera su seleccionador, el español Félix Sánchez. “Vamos a la Copa América a competir contra los mejores para hacer el mejor Mundial de la historia”, agrega.

Su representativo viene de coronarse en la Copa de Asia tras imponerse a Japón, otro invitado de la AFC al torneo que se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio. Y lo logró ganando los siete partidos que disputaron, lo que les permitió subir 38 puestos en el último ranking FIFA.

En el certamen continental compartirán grupo con Paraguay, Colombia y Argentina; sin embargo, Sánchez no dejó pasar la oportunidad de elogiar al actual bicampeón de América: Chile.

“Chile no estuvo en el Mundial de Rusia, pero siguen siendo los mejores de América. Son los actuales bicampeones del continente en este torneo que vamos a ir a jugar con Qatar. Esos títulos merecen respeto. Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Arturo Vidal aún tienen mucho por dar en Chile, me encantaría enfrentarlos. Van a ir a defender el título”, dijo.

Respecto al futbolista más determinante de La Roja, el hispano entregó a su candidato: Alexis Sánchez. “Vidal es un motor, pero el más determinante, sobre todo en las dos definiciones que tuvo Chile contra Argentina, a mi modo de ver, es Alexis. Es un jugador que cuando vino al Barça, a mí me gustó mucho. No voy a decir que se le trató injustamente, porque no quiero ser así, pero creo que no se le valoró en la justa medida de lo que realmente era. A mí me parece que Alexis es un jugador Top , es un Clase A en su posición a nivel mundial. Hoy está pasando por vaivenes normales de un cambio de Arsenal a Manchester, pero será figura en Brasil”.

Eso sí, elogió el presente del mediocampista del Barcelona. “Es uno de los mejores volantes mixtos del mundo. Es un jugador muy completo, que defensivamente abarca mucho campo. Es muy agresivo, siempre va a ganar en los duelos. Tiene llegada, es un jugador que futbolísticamente, a mi gusto, interpreta muy bien el juego. Es un jugador que evidentemente el Barcelona no se equivocó en ficharlo porque tiene un perfil de un jugador de personalidad y de rendir muy rápidamente. Y en el Barça, no cualquiera está hecho para triunfar”.

Finalmente tuvo palabras para sus rivales en el torneo por el Grupo B. “El grupo es muy duro porque son tres selecciones con mucha historia. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Qatar, cualquier grupo habría sido difícil. Argentina es una potencia mundial y tienen al mejor futbolista de la historia, que es Lionel Messi, entonces ya a partir de ahí, ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar”, cerró.