Felipe agradece el halago pero matiza: "No me veo como el nuevo Godín"

Felipe Augusto de Almeida Monteiro, Felipe, es la gran sensación del esta temporada llena de fichajes. Probablemente Joao Félix es de las ocho caras nuevas la que más ilusiona, pero el central es sin duda la gran revelación de la temporada colchonera, no por desconocido sino por haberse adaptado tan bien y tan rápido a un equipo cuyo pilar es defender bien.

En una entrevista con O Jogo repasó la actualidad rojiblanca así como sus deseos para este 2020.

Preguntado por la comparación evidente entre Godín, líder de la zaga rojiblanca durante casi una década y él, tiene claro que pese a estar agradecido por el cumplido, prefiere crear su propia historia.

"Godín tuvo una trayectoria increíble en el Atlético. Es un cumplido pero no me veo como el nuevo Godín. Soy Felipe, soy diferente y tengo que crear mi propia historia, no aferrarme al nombre de alguien que ha conseguido algo increíble”.