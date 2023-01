Pellegrini confirma que Nabil Fekir sufre una rotura en el gemelo

Nabil Fekir se ha lesionado en el Real Betis. Así lo confirmó Manuel Pellegrini, el entrenador del cuadro béticos, en la rueda de prensa previa al encuentro de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Osasuna.

Fekir, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Real Betis

El técnico chileno, Manuel Pellegrini, habló así de la lesión de Fekir. "Tiene una pequeña rotura en el gemelo. No va a estar en la lista de citados. No podemos decir mucho, pero está descartado. Veremos cómo evoluciona. No sabemos cuántas semanas pueden ser", dijo.

Qué lesión sufre Nabil Fekir

El francés sufre una rotura en el gemelo y a falta de las pertinentes pruebas médicas, será difícil saber cuántos partidos estará de baja. Lo normal sería que el Betis no pudiera contar con Fekir durante algunas semanas.

Cuántos partidos se perderá Fekir con el Real Betis

En principio, Fekir tendrá que estar pendiente de la evolución de su lesión. A bote pronto, se perdería el compromiso del Real Betis en Copa del Rey y también el próximo partido de Liga.