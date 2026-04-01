Federación Egipcia: Solo unos pocos lanzaron cánticos ofensivos... y le abrimos los brazos a España

La Federación Egipcia de Fútbol ha afirmado que los incidentes ocurridos durante el partido amistoso entre España y Egipto, disputado en el estadio del Espanyol, no afectarán a las buenas relaciones entre ambas partes, y ha subrayado que los cánticos procedían de una minoría de la afición de «La Roja».

La selección egipcia logró un valioso empate ante la anfitriona España (0-0) ayer martes por la tarde, en un partido amistoso de preparación para el Mundial de 2026.

Aunque los Faraones jugaron con 10 jugadores desde el minuto 84 tras la expulsión de Hamdi Fathi, aguantaron hasta el pitido final, logrando un resultado positivo tras una dura prueba antes del Mundial, que se celebrará el próximo verano.

Sin embargo, el partido fue testigo de momentos que la prensa española calificó de «vergonzosos», cuando los aficionados españoles lanzaron cánticos ofensivos contra el islam, repitiendo en más de una ocasión durante el partido: «Quien no salte es musulmán».

Además, la afición presente en el estadio del Espanyol abucheó durante la interpretación del himno nacional egipcio, en una escena sorprendente.

La Federación Española de Fútbol, el Espanyol y el Gobierno español condenaron estos comportamientos y abrieron una investigación para sancionar a los infractores.

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¿Qué ha dicho la Federación Egipcia de Fútbol en su comunicado?

La Federación de Fútbol mencionó en su comunicado, este miércoles: «La Federación Egipcia de Fútbol reitera su total condena del repugnante incidente racista que tuvo lugar en el estadio del Espanyol, en la ciudad de Barcelona, durante el partido amistoso de nuestra selección nacional contra su homóloga española, así como lo ocurrido cuando parte del público presente en las gradas se salió de los límites al corear frases y consignas racistas».

La Federación añadió: «Asimismo, insistimos en nuestro rechazo total y nuestra condena de estos incidentes durante el partido y de la falta de respeto al himno nacional, algo totalmente inaceptable en los campos de fútbol y una fenómeno negativo que debemos combatir juntos para erradicarlo».

Y añadió: «La Federación Egipcia de Fútbol agradece las declaraciones de rechazo y condena emitidas por la Federación Española de Fútbol, el Ministerio de Deportes español y todos los responsables y estrellas del fútbol en España, en las que rechazan y condenan los incidentes racistas ocurridos durante el partido, en el que la selección nacional egipcia se enfrentó con fuerza y eficacia sobre el terreno de juego y fue un rival a la altura de los anfitriones, preparándose para la fase final de la Copa del Mundo».

Y añadió: «La Federación Egipcia de Fútbol reitera que Hany Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia y en su calidad de representante internacional, colabora con los responsables de la FIFA y con todos los socios e instituciones internacionales para erradicar estas escenas ofensivas de los campos de fútbol de todos los países del mundo, ya que lo ocurrido es totalmente inaceptable, y la Federación Internacional lucha contra el racismo y combate la discriminación en el fútbol, insistiendo en que no se repitan estas escenas en el futuro y en trabajar con todo el empeño para erradicar este fenómeno de forma definitiva».

La Federación concluyó su comunicado diciendo: «La Federación Egipcia desea subrayar que lo ocurrido por parte de una minoría de aficionados en las gradas del estadio del Espanyol no afectará en absoluto a las sólidas relaciones que unen a las federaciones de fútbol egipcia y española, tras la magnífica acogida que recibió la delegación de los Faraones en Barcelona y la prestación de todas las facilidades y el apoyo, y subrayando que Egipto siempre abre sus brazos a todos los representantes del fútbol español, a los ciudadanos de España y a todos los países amigos en esta tierra de civilización, amor y paz».